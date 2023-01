A Cinemark faz parte da vida dos brasileiros através da exibição de filmes inéditos. Atualmente a companhia é uma das maiores atuando em seu segmento e está presente em mais de 15 estados brasileiros. Nesta data, novas vagas de trabalho foram anunciadas em diversas regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Cinemark abre novos EMPREGOS em todo o país; veja os cargos

Cinemark é de origem americana e iniciou suas operações em 1984. No Brasil seu pontapé inicial foi há cerca de 25 anos e desde então, a companhia tem como propósito oferecer uma experiência cinematográfica única aos seus clientes. Inovação e tecnologia fazem parte do seu DNA e por trás de todo esse crescimento e sucesso, a empresa atua com uma equipe de profissionais dedicados e talentosos.

Atualmente, diversas regiões do Brasil recebem as salas de cinemas da empresa e o seu objetivo é crescer cada dia mais. Diante disso novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Confira, a seguir.

Anls. de Comunicação Interna – São Paulo;

Gerente de Bilheteria – Curitiba/PR;

Estágio de Manutenção – São Paulo;

Anls. de Inteligência de Mercado Sr – São Paulo;

Gerente de Operações – Cuiabá/MT;

Estágio de Planejamento Financeiro (Planning) – São Paulo;

Aux. de Limpeza – São Paulo;

Técnico em Manutenção – São Paulo;

Estágio em Informações Gerenciais (Financeiro) – São Paulo;

Gerente de Tributos – São Paulo;

Estágio em Tesouraria – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas anunciadas, os interessados devem acessar o site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

