Cintia Dicker abre o jogo sobre problema de saúde da filha: ‘Descobrimos’

Após viver momentos de tensão com a saúde da filha, Aurora, após a melhora da pequena e alta hospitalar, Cintia Dicker decidiu falar abertamente sobre o problema de saúde dela.

Em entrevista para a revista Vogue, a modelo revelou que a filha foi diagnosticada com uma má formação no intestino, logo nos primeiros meses de gravidez.

“Com doze semanas, descobrimos a gastrosquise [uma malformação gastrointestinal congênita]* no exame morfológico, feito quando ainda estava no Brasil. A partir daí, em uma sequência de testes para checar alterações cromossômicas, descobrimos que era uma menina. O meu feeling nunca me enganou, já sabia desde o início”, disse Cintia Dicker.

“Sempre que eu e o Pedro pensávamos em um possível nome Aurora vinha à tona. Achava forte, com um significado lindo [do Latim, representa o nascer do sol, o raiar do dia,] e o Pedro também sempre gostou. Então não tivemos dúvidas na escolha”, completou.

A modelo ainda revelou que o parto foi antecipado por ordem médica, já que a bebê deveria passar por uma cirurgia logo após o nascimento.

“Quando soubemos da existência da gastrosquise, descobrimos também que, para segurança do bebê, a Aurora deveria nascer entre 37 e 38 semanas e através de uma cesárea. Logo após o nascimento, nossa filha precisaria ser operada, então era necessário que toda a equipe médica estivesse disponível. O período ideal seria na semana do Natal, dias em que muitos estão viajando, mas coincidentemente a equipe dos sonhos havia encontrado uma data”, finalizou Cintia Dicker.

