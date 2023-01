Claudia Leitte fará quatro shows no Carnaval de Salvador

Foto: Sercio Freitas

A cantora Claudia Leitte divulgou a agenda de shows para um dos períodos mais aguardados entre os cantores baianos. Após dois anos sem folia, a artista voltará a fazer o Carnaval em sua totalidade, com apresentações em todo o Brasil.

Na capital baiana, a presença da intérprete de ‘Sukin de Confusão’ está confirmada em quatro ocasiões. Claudia Leitte irá desfilar na Avenida e fazer Camarote entre os dias 17 e 21 de fevereiro.

O primeiro dia de Claudia em Salvador é puxando o bloco Blow Out, no circuito Dodô (Barra-Ondina). O abadá está custando R$ 600.

No dia 18 de fevereiro, a artista se apresenta no Camarote Brahma. O abadá para a festa está custado R$ 1.100 o feminino e R$ 1.200 o masculino. Além de Claudia Leitte, a noite conta com shows de Pocah e Dan Valente.

Nos dias 19 e 21 de fevereiro, a artista puxa o Bloco Largadinho no circuito Dodô (Barra-Ondina). Em dias separados, o abadá está custando R$ 670 e R$ 840 respectivamente. O pacote dos dois dias dá um desconto e o abadá fica por R$ 1.300.

Leia mais sobre Carnaval 2023 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.