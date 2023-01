Claudia Leitte fará show em intervalo de jogo da NBA em Orlando

Foto: Divulgação

Claudia Leitte será a atração da Brazilian Night durante um jogo da NBA em Orlando, nos Estados Unidos. A artista foi convidada pelo Orlando Magic para cantar no intervalo da partida contra Idiana Pacers e representar o país na noite.

O show de Claudia acontece no dia 25 de janeiro, no Amway Canter, centro de Orlando, com capacidade para 20 mil pessoas. A ideia é homenagear a comunidade brasileira que vive e ou que visita a cidade.

De acordo com o Gshow, para a apresentação, a artista prepara um repertório que consegue traduzir bem toda animação e calor do país. Nele está incluso alguns de seus sucessos na carreira.

Claudia ainda deve ser prestigiada por outras estrelas brasileiras na plateia, já que Orlando é a cidade que mais costuma receber os turistas devido às férias de verão.

O show da baiana será transmitido para o Brasil através do “NBA League Pass” – serviço de streaming por assinatura da NBA.

