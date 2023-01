Claudia Leitte leva carnaval para show no intervalo da NBA nos EUA

Foto: thordrones / @claudialeitte

A cantora Claudia Leitte apareceu radiante ao levar um pouco do carnaval para o intervalo da partida entre Orlando Magic e Indiana Pacers, pela NBA, em Orlando, nos Estados Unidos.

A artista apresentou um medley de sucessos, na noite da quarta-feira (25), que incluiu faixas como “Bandera”, “Corazón”, “We Are One” e “Carnaval”, esta última foi aposta da cantora para a folia de 2018.

O evento aconteceu no Amway Center, estádio com capacidade para 20 mil pessoas e pôde ser visto no Brasil por meio do NBA League Pass, serviço de streaming da NBA.

Por meio das redes sociais, a cantora já havia comentado sobre o show do intervalo. “Que honra poder representar nosso país no intervalo do jogo entre @orlandomagic x @pacers”, escreveu.

Fãs de Claudia Leitte comemoraram a apresentação abrasileirada. “Teve pagodão no halftime show da NBA com Claudia Leitte e banda”, escreveu uma conta. “Ela brilhou muito. Que orgulho da minha cantora”, disse outro.

Veja:

