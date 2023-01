Claudia Rodrigues é hospitalizada em São Paulo, diz colunista

Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz Claudia Rodrigues foi hospitalizada na madrugada desta quarta-feira (18), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. As informações são de Patrícia Kogut, do O Globo.

Segundo a coluna, a artista que luta contra a esclerose múltipla, não possui previsão de alta hospitalar e aguarda resultado de exames feitos no hospital.

No hospital, Claudia Rodrigues está acompanhada de Adrianne Bonato, namorada da atriz. Ela já foi internada em outubro do ano passado, após uma inflamação generalizada.

Vale lembrar que a atriz colocou bens à venda para custear um tratamento nos Estados Unidos contra a esclerose múltipla.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da artista, o tratamento é focado na modulação térmica do paciente por meio de procedimentos de hiperthermia e hipotermia avançadas guiados pelo cérebro.

