Cláudia Rodrigues recebe alta médica e dará início a novo tratamento

Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz Cláudia Rodrigues recebeu alta médica após ter dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última segunda-feira (23). Em comunicado divulgado pela equipe da artista de 52 anos, é informado que Cláudia já está em casa em Curitiba, na companhia de Adriane Bonato, namorada da humorista.

Devido às internações, a agenda de compromissos da atriz precisou ser reorganizada, e os compromissos de janeiro foram cancelados para dar prioridade à saúde.

“A Claudinha recebeu alta e já está em casa, em Curitiba, na companhia de sua namorada Adriane Bonato. O Grupo CALONE®️ cuidou de toda logística e cancelou os compromissos da agenda até o final do mês de janeiro, pois a atriz vai passar por um procedimento experimental com uma técnica nova para dores crônicas com causas não identificadas nos exames e pelos especialistas médicos”, começava o comunicado.

Segundo o comunicado, a família e amigos de Cláudia, que no início dos anos 2000 descobriu o diagnóstico de Esclerose Múltipla, acredita que o tratamento irá ser benéfico para a atriz, principalmente para reduzir as dores, já que a doença não tem cura.

O tratamento, da medicina alternativa, será realizado pela própria namorada da artista, que é licenciada para exercer tal função.

“Os familiares, amigos e equipe acredita que o complemento da medicina interativa trará benefícios para a Cláudia no quesito dor, sendo depois do experimento administrado a Cannabis Medicinal como manutenção. Adriane Bonato [também namorada de Cláudia] é a profissional licenciada em Hipnose e aplicara a técnica Hypno Flash para tratar a causa e Emotion Flash para acabar com emoções estimuladores da síndrome do pânico e crise de ansiedade na Claudinha.”

Os representantes de Claudia Rodrigues ainda garantiram que tudo será feito de forma supervisionada e segura. “Todo procedimento será feito com supervisão da equipe de saúde da Cláudia Rodrigues e acompanhamento por outros profissionais. Vamos informando os próximos passos, acreditando que é possível curar a dor de cabeça que tanto incomoda com uma medicina alternativa”.

