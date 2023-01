Clientes do PicPay recebem péssima notícia; veja

Desde o início deste ano, o PicPay tem passado por alterações nas taxas de alguns serviços de cartão de crédito e nos gift cards. De acordo com a fintech, o serviço de recargas de telefone também passará por mudanças.

A empresa informou que, neste mês, a taxa passou a valer até 4,99% para as seguintes transações realizadas:

Recarga de celular;

Recarga de tv

Gift cards; e

Abastecimento com Shell Box.

“O PicPay esclarece que algumas operações de gift cards e recargas realizadas com cartão de crédito passaram a contar com taxas a partir de 1,99% e 1,95%, respectivamente. A cobrança varia conforme o relacionamento e usabilidade do usuário no app. Prezando pela transparência, os usuários foram avisados em dezembro sobre a mudança. A política de preços também sempre é apresentada aos usuários antes de concluir qualquer operação. A companhia ainda reforça que as transações pagas com o saldo em carteira continuam isentas de taxas”, informou a empresa.

Serviços do PicPay

Confira abaixo os serviços disponíveis no PicPay e as respectivas taxas:

Adicionar dinheiro na conta, com cartão de crédito, para transferir entre contas PicPay – 4,99% por transação;

Adicionar dinheiro via cartão de débito – 1,99% por transação;

Saque – R$ 6,90 por transação;

Pagamento de boletos (com exceção de contas de consumo), com saldo adicionado via cartão de crédito – 4,99% por transação;

Pagamento parcelado de boletos com saldo adicionado por cartão de crédito – até 5,99%.

PicPay libera R$ 550 e surpreende clientes

Especialistas afirmam que, atualmente, o PicPay tem sido comparado aos demais bancos digitais do país. Isso acontece devido ao seu grande crescimento nos últimos anos, o que leva a ser considerada uma das maiores.

A carteira digital tem sido uma das mais requisitadas por oferecer diversas vantagens aos seus clientes. Dentre elas, estão as três formas diferentes de ganhar dinheiro extra. Portanto, confira como fazer para ter rendimentos com o PicPay.

Como ganhar até R$ 550 no PicPay?

Receber uma renda extra é muito importante durante uma crise econômica, não é mesmo? Com o PicPay, o melhor de tudo é que o cliente não precisa pagar nada por isso, o usuário só precisa baixar o aplicativo totalmente gratuito e começar a ganhar dinheiro. Veja essas possibilidades com o app.

Convide amigos

Normalmente, o aplicativo recompensa os usuários por indicarem novos clientes. Para cada indicado que abrir uma conta, você ganhará 10 reais. Contudo, há um limite de indicação de 55 amigos, o que significa que pode ganhar até R$ 550,00.

Guarde dinheiro

Com retorno de mercado, para quem guarda seu dinheiro na carteira digital PicPay, há um rendimento igual a 105% do CDI e vale para quantias de até R$ 100 mil. O saldo tem segurança garantida, na forma de títulos públicos federais, basta depositar e começar a ganhar.

Cashback

A terceira forma de ganhar um valor extra com o aplicativo é aproveitar as promoções de cashback que ele oferece. O cashback funciona de várias maneiras, desde o pagamento de recibos, até a compra em lojas exclusivas, bem como pagamento em lojas físicas parceiras.

A empresa geralmente notifica os clientes sobre quaisquer novas promoções e, em alguns casos, eles podem até receber 30% de volta. Dependendo do perfil, você pode receber diversas promoções que incentivam o uso do app, como: pagar amigos ou contas e receber reembolso parcial. Algumas das opções mais conhecidas da empresa são normalmente:

Devolução de 5% a 20% no pagamento parcelado;

Cashback de 5% a 15% ao realizar pagamento aos amigos;

5% a 10% no pagamento de contas com cartão de crédito.