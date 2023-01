A CMOC trabalha na mineração de fosfato de nióbio, minerais essenciais para o progresso da indústria global, além do crescimento agrícola do Brasil. Diante disso, a empresa é de extrema importância para o crescimento das indústrias do país. Para continuar atuando com responsabilidade e sustentabilidade, a companhia disponibilizou diversas oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

CMOC abre NOVAS vagas de emprego pelo país

A CMOC investe e acredita no crescimento sustentável de suas atividades, através da sinergia de ativos e a excelência operacional de seus produtos e relacionamento. A empresa é movida pelo desejo de crescer e trabalhar com autonomia responsável, visando a agilidade, o foco nos resultados e a simplicidade.

A CMOC oferece diversos benefícios, além de um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo com oportunidade de seus colaboradores demonstrarem seus talentos. Veja a seguir as vagas disponibilizadas pela companhia e os locais para trabalhar.

Assistente de Performance e Contratos PI – Ouvidor/GO;

Analista de Logística – São Paulo;

Mecânico de Manutenção B – Catalão/GO;

Vendedor Técnico – Campo Grande/MS;

Analista de Logística PI (PCD) – Catalão/GO;

Soldador – Brasil;

Assistente de Diretoria (PCD)- Cubatão/SP;

Operador de Produção C – Cubatão/SP;

Coordenador de Área e Florestamento – Brasil;

Analista de Performance e Contratos (PCD) – Ouvidor/GO;

Gerente de Inteligência de Mercado – Brasil.

Como se candidatar

Para fazer parte da equipe, os candidatos devem seguir as orientações disponibilizadas do site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo para ficar aos cuidados da companhia.

