CNH Industrial abre novos EMPREGOS em todo o país

A CNH Industrial é uma companhia de serviços e equipamentos de classe mundial. Em solo brasileiro, ela possui marcas de referência em suas respectivas áreas de atuação: New Holland Agriculture e Case IH para operações de máquinas de agricultura, New Holland Construction e CASE Construction Equipment para operações de equipamentos de construção e o Banco para serviços de finanças.

CNH Industrial possui novas oportunidades de trabalho pelo Brasil

A companhia CNH Industrial possui 4 fábricas no Brasil: no estado de São Paulo ela possui 2 nas cidades de Piracicaba e Sorocaba, em Minas Gerais na cidade de Contagem e a na capital do Paraná. Todas elas contam com Centros de Desenvolvimento de Produtos, que são a base para o aprimoramento do portfólio de marcas. Eles fazem parte do Parque Industrial de Sorocaba (SP) um centro de tecnologia e inovação para apoiar e treinar tecnologias de agricultura digital, monitoramento remoto de obras e operações e um centro de distribuição de peças certificado green building.

Ao longo dos anos, a companhia tem sido pioneira em seu campo e continua com inovações com paixão para garantir a eficiência e o sucesso do cliente. Como uma companhia multicultural, mais de 8.200 colaboradores somente me solo brasileiro formam parte de um lugar de trabalho de inclusão, moderno e diverso, com o foco em proporcionar aos clientes oportunidades de crescimento e construção de um mundo melhor.

Condutor de Processos;

Superv. Regional Vendas;

Estágio Relações Trabalhistas;

Tec. Teste Campo;

Eng. Segurança Trabalho;

Estágio Eng. Elétrica;

Advogado Esp. Privacidade de Dados.

Veja também: SouSmile tem vagas de emprego neste início de janeiro

Como se candidatar

Concorra às vagas ofertadas pela empresa CNH Industrial fazendo um cadastro no site 123 empregos. Faça a sua candidatura para o cargo desejado se o seu perfil corresponder aos requisitos e aguarde ser convocado.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.