A Coca-Cola é considerada uma das maiores produtoras de bebidas em todo o mundo. A companhia finalizou a semana com novas oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a seleção de candidatos.

Coca-Cola divulga mais de 100 novos EMPREGOS pelo Brasil

A Coca-Cola é uma multinacional e possui mais de 80 anos de experiência na produção de bebidas. A companhia busca entregar qualidade em tudo que faz e neste momento, está com novas oportunidades de trabalho abertas em diversas regiões do Brasil.

A empresa prioriza a contratação de pessoas com um perfil profissional dinâmico e diverso, que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira a seguir as oportunidades disponíveis.

Analista Comercial II (E-commerce) – Jaboatão dos Guararapes/PE;

Motorista de Entrega – Várzea Grande/MT;

Controlador de Pátio – Maracanaú/CE;

Analista de Logística I – Manutenção de Veículos (vaga temporária) – Recife;

Operador de Empilhad. – Várzea Grande/MT;

Desenvolvedor de Mercado – Santarém;

Analista de Planejamento e Controle de Manutenção II – Porto Velho/RO;

Empilhador Manobrista – Brasil;

Assistente de Asseguração da Qualidade – Manaus/AM;

Téc. De Planejamento e Controle de Manut. – Mato Grosso;

Op de Produção I – Várzea Grande/MT;

Gerente Industrial – Simões Filho/BA;

Auxiliar de Comunicação e Instalação Visual – Várzea Grande/MT;

Superv. de Manutenção Elétrica – Manaus/AM;

Mecânico de Manutenção – Porto Velho/RO.

Como se candidatar

Aos interessados em participar das vagas anunciadas, basta realizar a sua inscrição através do link publicado no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.