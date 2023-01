A Coca-Cola, uma das maiores produtoras de bebidas presentes em todas as regiões do mundo, está com oportunidades de emprego abertas em vários estados do Brasil como Ceará, Mato Grosso, Amazonas, Pernambuco, Bahia, entre outros. As oportunidades disponíveis são de caráter nacional e para diversas áreas do mercado. Confira, a seguir.

Coca-Cola tem mais de 100 novos EMPREGOS pelo país

A Coca-Cola é uma empresa muito querida entre as pessoas. Estamos tratando de uma multinacional que atua no mercado de trabalho há mais de 80 anos e produz bebidas para vários lugares do mundo. Nesta data, a companhia disponibilizou várias oportunidades de emprego pelo Brasil.

As vagas disponíveis requerem profissionais dedicados e motivados a trabalhar de forma séria e responsável, entregando os melhores resultados. Confira, a seguir, quais cargos estão disponíveis e os locais de para trabalhar.

Analista Administrativo III – Simões Filho/BA;

Técnico de Planejamento e Controle de Manutenção – Mato Grosso;

Coordenador de Asseguração de Qualidade – São Luís/MA;

Analista Comercial (E-commerce) – Jaboatão dos Guararapes/PE:

Manobrista de Operações Internas – Mato Grosso;

Anls de Logística (Controle de Estoque) – Simões Filho/BA;

Motorista de Entrega – Mato Grosso;

Assistente de Asseguração da Qualidade – Manaus/AM;

Operador de Execução de Vendas – Sinop/MT;

Auxiliar de Expedição (vaga temporária) – Feira de Santana/BA;

Promotor de Vendas – Sobral/CE.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas anunciadas, os interessados devem acessar 123 empregos. No site está disponível um link onde o candidato poderá se cadastrar através de um currículo atualizado.

