A Coca-Cola faz parte da vida e da história de milhões de pessoas. A companhia é considerada a maior produtora de bebidas presentes em todo o mundo e hoje está em busca de novas pessoas para atuar em suas filiais. Confira a seguir quais vagas estão disponíveis e os lugares de atuação.

Coca-Cola tem mais de 40 novos EMPREGOS pelo país

A Coca-Cola já está há mais de um século atuando no mercado de trabalho e é reconhecida por pessoas do mundo inteiro. São mais de 200 países que recebem seus produtos e a empresa garante qualidade e sabor em todos eles.

Para complementar o sucesso de suas atividades, a Coca-Cola está contratando novas pessoas para trabalhar em suas filiais. Trata-se de uma companhia com uma carreira sólida e de se orgulhar que busca entregar qualidade e excelência em tudo que faz. Veja a seguir os empregos disponíveis.

Ajudante de Remessa – Manaus/AM;







Coordenador de Planejamento Logístico (Inteligência Operacional) – Fortaleza/CE;







Técnico de Manutenção Elétrica – Várzea Grande/MT;







Motorista de Entr. – Lucas do Rio Verde/MT;







Analista de CSC III (Administrativo) – Várzea Grande/MT;







Desenvolvedor de mercado – Macaíba/RN;







Op. de Vendas e Execução – Santa Inês/MA;







Ativador de Mercado – Feira de Santana/BA;







Mecânico de Manutenção – Porto Velho/RO;







Técnico de Infraestrutura – Porto Velho.

Como se candidatar

Para fazer parte do time Coca-Cola, os candidatos devem cadastrar um currículo atualizado no site 123 empregos.

