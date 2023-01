Colocação, posição e ajuste do prato Starlink

O posicionamento preciso do prato Starlink é a chave para receber um sinal Starlink forte. Não é tão simples quanto parece à primeira vista. A maioria das pessoas costuma pensar em alguma TV via satélite quando vê pela primeira vez pratos Starlink fixados nos telhados. Às vezes é difícil ignorar ver as antenas parabólicas afixadas nos telhados das casas voltadas para o norte. Você pode ter visto isso em muitas casas, mas essas pessoas conhecem o posicionamento preciso do prato Starlink.

O Starlink é uma bênção para quem não tem acesso aos serviços de internet de banda larga óptica de alta velocidade disponíveis na cidade. Como um potencial cliente Starlink, você pode estar se perguntando onde e em que direção você deve instale o prato. Então, sua espera acabou. Aqui está o nosso guia de colocação de prato Starlink.

Colocação de pratos Starlink 2023 | Posicione e ajuste o prato Starlink

A Starlink recomenda instalar o Starlink Dish em um telhado ou outra superfície alta com uma visão clara do céu. Verifique possíveis obstruções na área de visualização com o aplicativo Starlink. Você pode aprender mais sobre isso em nosso guia de instalação do Starlink. No hemisfério norte, o prato Starlink deve ser apontado para o norte e o mesmo vale para o sul.

O prato Starlink, cabos Power over Ethernet (PoE), roteador e alguns acessórios básicos de montagem fazem parte do pacote de serviços quando você se inscreve no Starlink. Embora não sejam ótimos, os acessórios são bons o suficiente para você começar.

Verifique sua superfície de montagem

A superfície de montagem do Starlink é muito importante para que o local do prato fique correto. Se decidir instalar a sua antena parabólica numa superfície instável, como um caminho de cascalho, corre o risco não só de obter uma recepção irregular, mas também de danificar a antena e o seu sistema de montagem.

Seu prato Starlink deve ser instalado no nível do solo ou em uma superfície elevada, como o telhado, uma parede vertical ou um beiral.

Verificação de obstruções

Se você já determinou qual superfície funcionará melhor para o prato, pode começar a procurar por obstruções. O Starlink requer um campo de visão (FOV) de pelo menos 100 graus para comunicações de satélite ideais.

Se esse requisito crucial não for atendido, ocorrerão desistências e comportamento errático na rede. Se o seu prato for montado no chão, ele deve ser colocado longe de obstáculos como cercas, postes, postes de iluminação pública, prédios, árvores, etc.

Em terrenos mais altos, tente evitar obstáculos como chaminés, árvores e postes que possam interferir no seu sinal.

De que maneira devo encarar o prato Starlink?

Quando comparado ao Starlink, outros serviços de internet via satélite como Viasat e HughesNet, que também precisam de uma linha de visão clara para seus satélites, são muito menos sensíveis. Por outro lado, o Starlink requer uma visão clara e desobstruída do céu a partir da localização do prato devido à sua presença em uma órbita inferior.

Idealmente, você vai querer instale seu prato Starlink o mais alto possível no telhado, o que significa pensar onde você pode fazer isso. Como regra geral, quanto mais altas as obstruções em sua casa, mais alto o prato deve ser montado.

Que direção o prato Starlink deve enfrentar?

Aqueles que vivem em áreas sem árvores grandes podem escolher um local de montagem mais baixo, mas ainda devem estar cientes de possíveis obstáculos, como chaminés e outras estruturas.

Felizmente, o Starlink torna simples determinar se um determinado local de montagem é apropriado ou não. O aplicativo Starlink permite que você use a câmera do seu telefone para procurar possíveis obstruções na área antes de tentar configurar o prato.

Você deve enfrentar o prato Starlink de acordo com o pólo norte. No entanto, este é apenas o caso se você mora no hemisfério norte. Mesmo que o prato seja quase vertical, ele tem um campo de visão muito amplo. Por causa disso, o Starlink requer uma visão desobstruída do céu de horizonte a horizonte, independentemente da orientação dos satélites (embora uma orientação do norte seja preferível).

Ao usar a ferramenta de obstrução presente no celular Starlink, você pode determinar qual é o melhor caminho para enfrentar seu prato. A ferramenta de obstrução lhe dirá exatamente onde você precisa estar livre no céu para que o Starlink possa receber um sinal forte.

Como apontar o prato Starlink?

Seu prato Starlink tem um motor elétrico instalado. Este motor ajuda o prato a se auto-alinhar caso haja problemas de internet ou conectividade. Esse recurso de autoalinhamento da antena parabólica Starlink não requer intervenção humana.

Depois de instalar o prato de acordo com as diretrizes do Starlink, você não precisará ajustar sua orientação de forma alguma. Na verdade, se você tentar movê-lo com as mãos. os motores internos do prato podem ser danificados.

Também é essencial que o prato tenha algum espaço móvel. O prato pode girar e inclinar à vontade, sem intervenção humana. Alguns usuários relataram problemas após instalar o prato em locais apertados, como próximo a uma chaminé ou outra obstrução, levando a uma mensagem de erro no aplicativo móvel.

O Starlink Dish se move sozinho?

Como já mencionamos anteriormente, o prato Starlink pode ajustar sua posição com a ajuda de motores elétricos, para que possa se alinhar.

Em condições normais, o prato não está em constante movimento. Supondo que ele possa travar na constelação de satélites, não deveria ter que fazer ajustes constantemente. Quando você reiniciar o Starling, ele determinará automaticamente a orientação ideal do prato para se conectar com a constelação.

Repetidamente, os satélites Starlink estão se movendo no céu, assim como sua antena. Um satélite pode ser rastreado sem exigir que a antena se mova. Como as antenas Starlink são arranjos em fase, elas podem se sintonizar com o sinal de entrada sem a necessidade de mover fisicamente o prato. Não estamos dizendo que não vai se mover, mas não regularmente.

No caso de usuários que levam a antena parabólica na estrada, a antena pode se mover sozinha caso percorram grandes distâncias em um trailer ou barco. O Starlink rastreará o melhor satélite automaticamente, mesmo que o alvo esteja em movimento. O uso do Starlink em movimento não é suportado no momento e resultará no cancelamento de sua garantia.

Colocação de prato Starlink em RV

A Starlink tem um plano especial de RV para atender às necessidades dos proprietários de RV. O plano Starlink RV é um pouco mais caro que o plano residencial, mas permite que os usuários levem o Starlink aonde quer que vão.

Para deixar claro, ao ativar o modo de portabilidade do Starlink, o plano residencial Starlink também pode ser usado em trânsito, mas eles precisam pagar alguns dólares a mais. Apesar da facilidade de uso, o Starlink RV está sujeito a seu próprio conjunto de pré-requisitos e limitações.

Ao contrário de seu nome, o Starlink RV não pode ser usado enquanto o veículo estiver em movimento. Portanto, quando você deseja usar o Starlink, deve colocá-lo fora do veículo, na estrada ou no asfalto. Você pode anular sua garantia se usar Starlink enquanto seu veículo estiver em movimento.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre Colocação do prato Starlink e onde você deve enfrentá-lo. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

