A Colormaq é uma fabricante especializada em bens de consumo duráveis e atua na linha branca e móveis, seu portfólio oferece uma ampla variedade ao seus clientes. Seus produtos são distribuídos em redes do varejo de médias e grande porte em todo o Brasil. Hoje, a companhia está em busca de novas pessoas para compor sua equipe. Confira, a seguir.

Colormaq abre novos EMPREGOS em São Paulo; veja os cargos

A empresa é pioneira na venda de lavadoras semi-automáticas no país e possui uma sólida participação na linha de armários de aço em todo o mercado nacional. A Colormaq acredita e investe no crescimento e desenvolvimento do Brasil através de inovações e tecnologia de ponta.

Visando a qualidade na fabricação de seus produtos e a excelência no atendimento aos clientes, a Colormaq está em busca de pessoas talentosas para a formação de uma nova equipe. Veja a seguir a lista de vagas disponíveis e os locais de atuação.

Analista de Contabilidade – São Paulo;







Operador de Produção (PCD) – Feira de Santana/BA;







Analista de Auditoria – Araçatuba/SP;







Motorista de Carreta – São Paulo;







Analista de Controladoria – Araçatuba/SP;







Especialista Ambiental – Araçatuba/SP;







Jovem Aprendiz – Araçatuba/SP;







Atendente de Assistência Técnica – Aracatuba/SP;







Gerente de Exportação – São Paulo;







Auxiliar de Recursos Humanos – Araçatuba/SP;







Especialista em Refrigeração – São Paulo.

Como se candidatar

Aos interessados em cadastrar um currículo para a Colormaq analisar, basta seguir as orientações disponibilizadas no site 123 empregos.

