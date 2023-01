Com Boninho, ‘Lady Night’ volta à tv aberta nesta quinta (26)

Foto: Reprodução / TV Globo

As entrevistas impagáveis de Tatá Werneck estão de volta à TV Globo a partir desta quinta-feira (26) na quarta temporada do ‘Lady Night’. A nova leva de episódios corresponde à sétima temporada do Multishow, exibida no canal em 2022.

O primeiro bate-papo que vai ao ar é com o diretor de gênero de variedades da TV Globo Boninho e nas semanas seguintes, sempre às quintas após o ‘BBB 23’, o programa trará nomes como Sabrina Sato, Tony Ramos, Marcelo Adnet, Tadeu Schmidt, Vitória Strada e Leticia Colin, entre outros.

Tony Ramos fala que não pensou duas vezes quando recebeu o convite para participar do ‘Lady Night’. “Quando me perguntaram se eu toparia participar, eu disse: evidente que sim. Tatá é uma artista criativa, espontânea, e o programa é surpreendente, moderno e atrevido no bom sentido, no sentido da criação.

Foi ótimo participar e gostei demais de conhecer a Tatá, conversar com ela, tivemos momentos muito emocionantes. E agora é um presente poder rever na TV aberta. Existe um público enorme que não teve a chance de assistir. Vai ser bom sentir a repercussão do grande público, como as pessoas irão reagir”, comenta o ator.

Tadeu Schmidt diz que nunca se divertiu tanto ao participar de um programa. “Eu saí do estúdio pensando: nunca falei tanta bobagem publicamente, tanta loucura na minha vida!.

Só a Tatá mesmo para arrancar isso dos convidados, o que ela faz ninguém consegue imitar. Tatá é incrível, uma artista incomparável, sensacional. Nunca ri tanto em um programa”, conta o apresentador.

‘Lady Night’ vai ao ar após o ‘BBB 23’ e tem apresentação de Tatá Werneck, roteiro de Caíto Mainier e João Marcos Rodrigues, redação final de Tatá Werneck e direção geral de Caíto Mainier.

