Com caras novas, Bahia inicia temporada com Juazeirense

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

Um novo Bahia entra em campo nesta quarta-feira (11), em Pituaçu, para o primeiro jogo da temporada. A partida contra a Juazeirense marca estreia do Tricolor no Campeonato Baiano e também o primeiro jogo do clube após a venda para o Grupo City.

Para além da nova fase, o Bahia está cheio de cara novas. Dos nove nomes anunciados, apenas o lateral-esquerdo Chavez e o meia Acevedo não foram regularizados a tempo de estreiar nesta quarta.

Os sete reforços com nome já publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF são: o goleiro Marcos Felipe, os zagueiros Raul Gustavo, David Duarte, Kanu e Marcos Victor, o meia-atacante Biel e o centroavante Everaldo.

Dos remanescentes, Douglas Borel, Matheus Bahia, Rezende, Mugni, Daniel e Jacaré devem estar no time titular. O meio e o ataque devem ser alterados nas próximas partidas, já que a tendência é que Acevedo seja regularizado e Diego Rosa e Kayky, que já treinam na Cidade Tricolor, sejam anunciados.

Nas laterais, André foi convocado para a Seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano e desfaca o Tricolor no começo da temporada. O lateral-esquerdo Chavéz ainda será regularizado.

Outra novidade no Bahia é o técnico Renato Paiva. Contratado ainda em dezembro, o treinador fará seu primeiro jogo oficial no comando do Bahia, após uma pré-temporada de pouco mais de um mês.

Diante disso, o Bahia deve entrar em campo às 19h15 com: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Biel, Vitor Jacaré e Everaldo.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.