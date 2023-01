Com gols de Biel e Rezende, Bahia bate Atlético de Alagoinhas por 2 a 1

Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas por 2 a 1 no sufoco. Os gols do triunfo tricolor foram marcados por Biel e Rezende. Gustavo diminuiu para o time visitante.

Mais de 23 mil torcedores marcaram presença na Arena Fonte Nova, em Salvador, na noite de quarta-feira (19).

O triunfo levou o Bahia a assumir a liderança do Baianão com 100% de aproveitamento. O Esquadrão volta a jogar neste domingo, contra o Sampaio Corrêa, às 19h, pela Copa do Nordeste.

Já o Carcará é o 3º colocado do campeonato estadual e retorna a campo na próxima quarta, contra o Jacuipense, no estádio do Carneirão, em Alagoinhas.

