COMCAR reúne associações de blocos para definir ordem de desfile no Carnaval

O Conselho do Carnaval se reuniu nesta quarta-feira (18) em uma Assembleia Extraordinária do Conselho do Carnaval e Festas Populares (COMCAR) para definir a ordem de desfile dos blocos por circuito e dia na retomada da folia.

A reunião contou com a presença de associações de blocos de todos os segmentos da festa, como blocos de trio, afros, afoxés, blocos de samba, e foi dividida pelos circuitos: Dodô (Barra), Osmar (Avenida), Batatinha (Pelourinho) e Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina).

A lista será encaminhada pelo Conselho do Carnaval a Saltur, que irá finalizar a ordem dos desfiles incluindo os projetos especiais, como trios independentes.

Após essa inserção da Saltur, será definida a programação oficial do Carnaval de Salvador 2023, com publicação no Diário Oficial. O COMCAR acredita que até o final da próxima semana a programação definitiva da folia deve ser publicada.

