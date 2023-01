Comfrio abre novos EMPREGOS neste início de 2023

A Comfrio é a maior empresa de inteligência do Brasil para soluções logísticas de frio para cadeia de alimentos e agronegócios. Eles desenvolvem soluções logísticas inteligentes, desde a distribuição de sementes no agronegócio até restaurantes food service, prometem que o seu serviço de qualidade trará resultados positivos para os seus clientes.

Comfrio possui novas vagas de trabalho abertas no começo do ano

A empresa Comfrio faz parte do seu dia a dia porque despacham alimentos do Brasil antes mesmo de serem cultivados e trazemos para a mesa dos brasileiros. É a maior empresa de inteligência e soluções de armazenamento logístico da América Latina, fornecendo temperatura controlada para a cadeia de alimentos e agronegócios.

Trabalhar nesta companhia faz parte de um ambiente focado na melhoria contínua, buscando sempre ser o melhor, comprometido em oferecer as soluções mais diferenciadas aos seus clientes, estão comprometidos em entregar resultados eficientes e sustentáveis. Se gosta de aprender e reaprender todos os dias num ambiente que respeita a sua identidade, integridade e responsabilidade, promove o seu desenvolvimento, reconhece as suas competências e proporciona grandes desafios, então este é o seu lugar. Verifique as vagas disponíveis abaixo:

Anl. de Negócios Protheus Sênior;

Tec. Segurança Trabalho;

Anl. Estoque Junior;

Motorista Toco;

Anl. Excelência Operacional Pleno;

Superv. Operações;

Anl. PCL Junior;

Op. Empilhadeira;

Anl. Transporte Junior;

Motorista Truck;

Ass. Administrativo;

Op. de Refrigeração;

Ass. Estoque.

Como se candidatar

Para fazer a sua inscrição no processo de recrutamento da empresa Comfrio, visite o site 123 empregos e registre o seu currículo.

