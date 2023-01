Comidas que unem bom sabor e apreciação das belezas de Penedo

Ascom PMP

A gastronomia de um lugar é, sem dúvidas, parte essencial da cultura, memória e das tradições de um povo. E quando a comida tem relação direta com o ambiente, o sabor torna-se ainda mais especial.

Em Penedo, a boa comida quase sempre vem acompanhada de belos recortes do Velho Chico. Apresentamos cinco opções de comidinhas imperdíveis para quem passa pela cidade. Do sanduiche ao peixe, cada um na sua proposta, todos tem em comum a característica de ser saboroso e marcante.

1 – Tilápia ao molho de camarão do Forte Maurício de Nassau

O peixe está presente na maioria dos cardápios dos restaurantes. Aqui ele é empanado e acompanhado de um molho fino de sabor suave, a base de camarões. Acompanhado de arroz e pirão, o prato é generoso e saboroso, valendo a pena sua degustação.

O forte é uma atração a parte e oferece uma visão privilegiada do São Francisco. A estrutura é de 1630 e foi erguido por determinação de Maurício de Nassau, no contexto da segunda das Invasões holandesas do Brasil. Ele está localizado na Praça Barão de Penedo, que congrega vários equipamentos importantes, como a sede da prefeitura.

O restaurante funciona todos os dias, das 10 às 19 horas.

2 – Cuscuz de arroz com carne do sol desfiada do Carroça

A massa do cuscuz de arroz é receita de família e seu preparo é todo artesanal, o que confere um sabor totalmente diferente dos produtos industrializados. Fofinho e desmanchando na boca, o cuscuz molhadinho no leite de coco vem acompanhado de queijo coalho e carne do sol de primeira, desfiada e refogada na manteiga de garrafa do serão.

O restaurante está dentro da Vila Dão Pêdu, compartilhando o espaço com bar, pizzaria, sandubaria e outros estabelecimentos. Do prédio histórico só sobrou a fachada, e o espaço congrega gastronomia, cultura e arte e está na orla da cidade.

A Vila Dão Pêdu funciona de terça a domingo, das 17 às 23 horas.

3 – Cachorro-quente da JV Lanches

Situada bem em frente a entrada do porto das balsas de Penedo, a kombi branca de dona Valderez Gomes oferece um cachorro-quente novinho, com pão fofinho e uma carne moída bem temperada e molhadinha. O sanduiche é tradicional, com salsicha, saladinha de tomate e batata palha e pode ser acompanhado com sucos da fruta. Aqui também o cenário do rio ajuda a aguçar o paladar, especialmente no pôr do sol.

A JV lanches funciona de quinta a domingo, de 16h a meia noite.

4 – Filé de peixe ou jacaré do Restaurante Rocheira

As duas especialidades da casa fazem justiça no sabor e preferência do público. Seja a tilápia empanada com o molho de vinho branco, acompanhado de arroz, purê de macaxeira, feijão caseiro e farofa, ou a moqueca de jacaré, qualquer um dos pratos são saborosos e generosos.

O local também oferece uma vista privilegiada do Velho Chico. A estrutura do restaurante corresponde a parte baixa do Forte Maurício Nassau, entre as muralhas e guaritas instaladas para monitorar o movimento do rio e proteger a cidade das invasões no período colonial.

O restaurante Rocheira funciona todos os dias, das 11 às 16 horas.

5 – Pilombeta do Restaurante Oratório

O peixinho pequeno empanado e bem frito tem a carne branca e sabor suave, caindo bem como petisco, preferencialmente temperado com limão ou molho de pimenta. A pilombeta pode ser apreciada em vários restaurantes, mas lá no Oratório é possível congregar o prato com o cenário paradisíaco do Rio São Francisco.

O local funciona 24 horas, de domingo a domingo e fica ao lado do porto das balsas de Penedo.

Texto e fotos Patrícia Machado/ Equipe Antônio Fon