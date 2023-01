Como abrir MEI 2023 passo a passo

O passo a passo de como abrir MEI esse ano, como todos os outros, não é uma tarefa complicada. Apesar de envolver alguns processos burocráticos, por norma, não gera dor de cabeça para o gestor, principalmente se ele estiver minimamente organizado com a documentação.

O Microempreendedor Individual é definido como um modelo empresarial que possui o intuito de simplificar e formalizar o trabalho dos profissionais que atuam por conta própria. Para se tornar um, abrir uma conta bancária empresarial a partir do seu CNPJ é um dos possíveis pontos de partida.

Para sistematizar, proponho compreendermos, inicialmente, os pré-requisitos para se tornar um profissional da categoria. Basicamente, o empreendedor não pode ter participação empregatícia ou de sociedade com outra empresa.

Além disso, o faturamento do negócio precisará atingir um limite de 81 mil reais por ano e a organização laboral estar estruturada com uma única ocupação principal e até o máximo de 15 secundárias.

Criação de conta

Esse passo deve ser feito em uma plataforma chamada Portal do Empreendedor, o qual dispõe a opção de formalização de serviços. Há uma alternativa chamada “Quero Ser”, onde deve ser clicado para, sem seguida, iniciar a página de cadastro.

O preenchimento do formulário por si só já garante diversos benefícios digitais, como autenticação de documentos, permanência em filas, impressão de dados empresariais, entre outros.

Cadastro no Portal do Empreendedor

Com a conta GOV efetivada, para abrir MEI 2023, o gestor deverá voltar ao portal e selecionar a opção “formalize-se” e autorizar o acesso aos seus dados, que se inserem no site do Governo Federal. O local é Área do Usuário Redesim.

Em seguida, haverá um espaço para preencher o número do recibo da declaração atualizada do imposto de renda ou da carteira de título de eleitor. Ainda, o número do celular tem que ser incluído para o recebimento de uma mensagem de texto de confirmação.

Nome fantasia e atividades

Passado esse momento de mais burocracia, o empreendedor poderá ser criativo e informar o nome fantasia da sua empresa, o qual, geralmente, segue o perfil que já estava sendo utilizado antes do cadastro propriamente dito.

Ainda, deverão informar as atividades que a sede irá colocar em prática. Então é importante que todo o processo seja honesto, para evitar desentendimentos futuros e até mesmo um desenquadramento por parte da Receita Federal.

Por fim, também deve ser incluído o endereço comercial, seja em qualquer caso, como vendedor ambulante, como ponto fixo ou até mesmo no modelo home office. Nesse último caso, será o endereço residencial, que pode preencher em ambas as partes da ficha.

Certificado

Para finalizar, o gestor deverá ler todos os regulamentos e declarações obrigatórias que precedem a emissão do documento oficial de registro. Então emitirá, então, o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), que faz a comprovação de inclusão.

Nesse escrito consta o CNPJ e o número da Junta Comercial, gerado anteriormente em um cartório da cidade. Nesse contexto, já com todos os passos para abrir MEI 2023 concluídos, a empresa poderá exercer legalmente as suas funções.

Benefícios de abrir MEI

Credibilidade com os clientes

A regulamentação do seu negócio é um fator fundamental para haver uma boa impressão da empresa para o cliente. Ademais, ter um número do CNPJ com ligação a uma conta bancária que será útil para realizar as transações gera uma maior confiabilidade do cliente, exatamente por apresentar uma maior formalidade da empresa.

O cliente, normalmente, também possui noção dessa maior segurança e terá mais confortabilidade no momento de fechar o negócio. Sendo assim, essa transmissão de profissionalismo evidencia que você e sua empresa não está no mercado para brincadeira e que sua postura corresponde a um modelo de trabalho mais sério e respeitável.

Condições especiais de tarifas bancárias

Caso a sua conta MEI seja digital, outra vantagem é que as tarifas costumam ser mais baixas quando comparadas às contas de pessoas físicas.

Por exemplo, o saque em bancos 24h costumam ter taxas ou, ainda, podem cobrar anuidades para que esse saque seja feito, além da anuidade da conta (que, no caso da conta MEI, já não existe). Então, esses saques podem ter tarifas mais baixas ou até nenhuma, dependendo do banco.