As estatísticas da FCC indicam que o Starlink ainda pode atingir velocidades de banda larga, apesar de sua velocidade mais lenta que a fibra. Com fibra, você pode obter de 5 a 4 vezes a velocidade e a confiabilidade do Starlink, pagando uma taxa mensal muito menor. Há também uma redução na latência. Infelizmente, a internet de fibra não está disponível em todos os lugares nos EUA, especialmente nas áreas rurais.

Essa é a razão pela qual milhares de pessoas começaram a mudar para o Starlink. Além disso, muitos deles já estão comutados para Starlink, mas não sabiam como acessar as configurações do roteador Starlink. Mas agora, não se preocupe, aqui está o guia que você precisa. Então, vamos começar com eles.

O que é um roteador Starlink?

Um roteador Starlink é um equipamento extremamente poderoso e sofisticado que facilita o gerenciamento de sua rede doméstica. Vários dispositivos em sua rede podem compartilhar arquivos, impressoras e conexões de internet. Além de fornecer recursos de segurança, o roteador Starlink fornece proteção de rede contra acesso não autorizado.

Quais são os recursos dos roteadores Starlink?

Você pode gerenciar sua rede doméstica de forma eficaz com o roteador Starlink com sua variedade de recursos. Os roteadores Starlink possuem os seguintes recursos:

Compartilhamento de conexão com a internet: Você pode compartilhar sua conexão com a Internet em sua rede doméstica com vários dispositivos por meio do roteador Starlink.

Recursos de segurança: Manter sua rede doméstica protegida contra acesso não autorizado é possível graças ao roteador Starlink.

Compartilhamento de arquivos: Com o roteador Starlink, você pode compartilhar arquivos em sua rede doméstica entre vários dispositivos.

Compartilhamento de impressora: Compartilhe impressoras em sua rede doméstica usando o roteador Starlink.

Opções de personalização: Cada roteador Starlink tem uma infinidade de opções de personalização que podem ser adaptadas para atender às suas necessidades específicas.

Como acessar as configurações do roteador Starlink

Portanto, aqui estão alguns métodos com os quais você pode acessar facilmente as configurações do roteador Starlink para fazer algumas alterações.

1. Usando o aplicativo Starlink

Você pode gerenciar ou acessar facilmente as configurações do roteador Starlink por meio do aplicativo Starlink. Existem aplicativos iOS e Android disponíveis para Starlink. Comece procurando por Starlink na loja de aplicativos, caso ainda não o tenha feito.

Certifique-se de estar conectado à sua rede sem fio Starlink para acessar as configurações do seu roteador. Além disso, verifique se você está conectado à sua conta Starlink. No painel, você encontrará o aplicativo aberto.

Aqui você encontrará informações importantes, como o status do Starlink. Você também pode verificar as configurações de rede, testar a velocidade da Internet e verificar se há obstruções. Na seção Configurações, você pode encontrar configurações avançadas do roteador – por exemplo, como dividir as redes WiFi de 2,4 GHz e 5 GHz.

2. Usando o navegador da Web

Seu roteador Starlink também pode ser acessado por meio de um navegador da Web executado em um dispositivo em sua rede Starlink. Não há necessidade de instalar um aplicativo para este método; basta usar um navegador da Web para executar a ação. Seu navegador da Web precisará ser configurado com o seguinte endereço IP para acessar o Starlink:

http://dishy.starlink.com/

Em vez de usar o endereço IP do prato, você pode usar o endereço IP do prato Starlink:

http://192.168.100.1

Para acessar a página do roteador Starlink, use http:// em vez de https://. Suas estatísticas de rede podem não ser exibidas automaticamente se você usar um roteador de terceiros com o modo bypass ativado. Quando você estiver no modo bypass, não poderá acessar outras opções do roteador Starlink:

http://dishy.starlink.com/statistics

O painel de administração da Web do Starlink tem layout e recursos semelhantes, mas algumas configurações e recursos não podem ser acessados ​​por meio do navegador.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

O Starlink oferece endereços IP estáticos?

Aqueles que usam o nível Business do Starlink são elegíveis para endereços IP estáticos/públicos. Não é possível obter endereços IP estáticos para Residencial ou outros níveis de serviço.

Por que não consigo um IP estático para Residencial?

Por meio de um sistema chamado CGNAT, a Starlink fornece endereços IP dinâmicos para clientes Residenciais. Com o crescimento da Internet em todo o mundo, tornou-se impossível fornecer a todos um endereço IPV4 exclusivo. A solução para esse problema é o CGNAT, uma tecnologia usada pelos ISPs para resolver esse problema. Basicamente, ele permite que os ISPs reúnam endereços IP e os atribuam dinamicamente conforme necessário aos clientes.

Consequentemente, seu endereço IP público (o que a Internet vê) mudará com frequência. Usar uma VPN ou jogar online pode levar a problemas de conectividade. Devido à escassez de endereços IPV4, a Starlink cobra um prêmio pela opção de reservar seu próprio endereço IP. Por isso, você precisará se inscrever no plano Business da Starlink para receber um.

É possível usar ethernet com Starlink?

Não há problema em usar ethernet com Starlink. Seu modem deve estar conectado à porta “WAN” no roteador Starlink para fazer isso. Depois, conecte outro cabo Ethernet às portas numeradas do roteador Starlink e conecte o computador.

Até onde um roteador Starlink pode ir?

Existem dois canais de 2,4 GHz e cinco GHz no roteador Starlink. 5 GHz percorre uma distância menor, mas fornece internet mais rápida, enquanto 2,4 GHz percorre uma distância maior, mas fornece internet mais lenta. Por outro lado, as velocidades de internet de 2,4 GHz variam entre 20 Mbps e 30 Mbps.

Depende de onde você coloca o roteador para que o roteador Starlink tenha um longo alcance. Existe um alcance efetivo de 200 pés para o roteador em média. No entanto, é importante perceber que árvores, galhos, paredes e tijolos impedirão o alcance e a velocidade do WiFi.

O roteador não deve ser colocado no porão ou na garagem, pois isso diminuirá a velocidade da sua conexão com a Internet. Você pode usá-lo à distância conectando-se à rede de 2,4 GHz. Levará mais tempo para se conectar à Internet, mas você terá acesso. Você obterá melhores velocidades dentro de sua casa conectando-se à rede de 5 GHz.

Da mesa do autor

Então, é assim que você pode facilmente acessar as configurações do roteador Starlink. Esperamos que você ache este artigo útil. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

LEIA TAMBÉM: