Como alterar a região do Netflix e assistir a partir de qualquer versão do país

A Netflix atende 190 países e é uma das melhores serviços de streaming de conteúdo acessível. Tornou-se um grampo para fornecer o melhor conteúdo. Como a Netflix atende a diferentes países, sua biblioteca pode variar em diferentes regiões. Por isso, o filme ou programa disponível em um país pode não estar disponível em outro.

Isso acontece por causa dos direitos de filmes e programas que a Netflix possui. Em primeiro lugar, a Netflix gostaria de maximizar seus lucros. Eles comprarão os direitos de um determinado filme ou programa onde houver demanda. Isso geralmente acontece com conteúdo regional para o qual não há demanda fora da região. Além disso, às vezes outros serviços de streaming optam pelos direitos de determinados filmes e programas para uma determinada região, porque o conteúdo pode não estar disponível na Netflix nessa região específica.

Se você deseja transmitir conteúdo da biblioteca de outra região no Netflix, este artigo o ajudará. Este artigo discutirá a solução alternativa para alterar a região da Netflix e assistir a versão de qualquer país.

Etapas para alterar a região da Netflix e assistir a qualquer versão do país

Você pode usar uma VPN para alterar a região do Netflix. Endereço IP de redirecionamento de VPN para mostrar que sua conexão vem de uma região diferente. Isso ajuda você a mudar virtualmente sua região, levando a Netflix a pensar que você está naquela região. Ao fazer isso, você poderá acessar o conteúdo da Netflix em uma região diferente. Abaixo estão as etapas para alterar a região do Netflix com a ajuda de VPN-

Em primeiro lugar, baixe e instale a VPN no seu dispositivo.

Depois de concluído, inicie a VPN aplicativo.

Selecione o país/região na VPN cuja biblioteca de conteúdo você deseja acessar.

Observação- Muitas VPNs gratuitas não permitem que você selecione uma região manualmente; eles selecionarão automaticamente uma região para você.

Depois de selecionar a região, conecte-se à VPN.

Agora abra o aplicativo Netflix ou Netflix site no seu navegador.

Terá de iniciar sessão na sua conta Netflix, caso ainda não o tenha feito.

Feito isso, você pode transmitir conteúdo no Netflix da região à qual está conectado.

Melhor VPN para mudar a região do Netflix 2023

Você encontrará vários serviços VPN online, alguns gratuitos e outros pagos. Embora as VPNs gratuitas façam o trabalho na maioria dos casos, elas têm algumas limitações. Por exemplo, você não poderá selecionar sua região ou os dados fornecidos a você serão limitados. Seria melhor se você optasse por um serviço VPN pago, pois não obterá nenhum limite de dados, além de poder alternar manualmente para a rede que deseja. Abaixo está uma lista de alguns dos melhores serviços de VPN que você pode usar.

Nord VPN

A primeira VPN que temos nesta lista é a NordVPN. Este é um dos melhores plugins para usar e desbloquear mais bibliotecas do Netflix. Este VPM atende 59 países e possui cerca de 5.500 servidores nesses países. Esta é uma das melhores VPNs que você pode considerar se quiser desbloquear diferentes bibliotecas do Netflix. Você pode transmitir conteúdo de até 4K com esta VPN e obter uma boa velocidade de upload e download. Isso não funciona apenas com o Netflix, mas também com outras plataformas de streaming, como o Prime Video.

VPN Surfshark

Outra VPN que temos nesta lista é a Surfshark VPN. Este serviço VPN possui mais de 3200 servidores trabalhando em cerca de 100 países. Isso oferece uma conexão confiável, além de desbloquear diferentes regiões no Netflix. Possui um recurso de DNS inteligente por meio do qual você pode ignorar quaisquer restrições de conteúdo no Netflix. Você pode usar esta VPN para se conectar a uma região diferente e transmitir conteúdo no Netflix. Esta é uma VPN de bolso que permite conexões ilimitadas.

Além desses, existem vários outros serviços VPN que você pode escolher. Ainda assim, as VPNs que mencionamos acima são confiáveis ​​e desbloqueiam a biblioteca de conteúdo de diferentes regiões da Netflix.

O que saber antes de selecionar uma VPN?

Se você não deseja usar a VPN mencionada acima e deseja experimentar uma VPN de sua escolha, certifique-se de verificar as seguintes coisas na VPN-

Certifique-se de que a VPN tenha vários servidores, especialmente para a região principal da Netflix.

Use uma VPN testada que pode desbloquear a biblioteca de alguma outra região e oferece boa velocidade.

Palavras Finais

Se você quiser mudar a região do Netflix, você pode fazer isso seguindo as etapas fornecidas acima. Existem várias outras maneiras de mudar para uma região diferente na Netflix, mas usar uma VPN é a maneira mais confiável e segura.

perguntas frequentes

Como faço para alterar meu país no Netflix sem uma VPN?

Se você deseja alterar seu país na Netflix sem uma VPN, pode usar um serviço Smart DNS, conectar-se a um servidor proxy ou usar um software de área de trabalho remota.

A Netflix vai proibir você por usar uma VPN?

Não, a Netflix não o proibirá de usar uma VPN.

Qual país tem o melhor Netflix?

O Japão tem o melhor Netflix, com uma pontuação de 100 no Catálogo Netflix.

