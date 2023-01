Como alterar seu nome de usuário do Spotify no Android, aplicativo iOS (2023)

Ouvir suas músicas favoritas pode ser um dos melhores métodos para se divertir. Com o aumento do uso da internet em todo o mundo, o número de apreciadores de música aumentou proporcionalmente. As pessoas procuram suas faixas favoritas na internet ou em outras plataformas de streaming de música, como YouTube, Apple Music, Spotify, etc.

O Spotify é uma das melhores plataformas de streaming de música desde que foi lançado no ano de 2008. Possui uma extensa biblioteca de música com todas as músicas organizadas de acordo com seu gênero, e listas de reprodução personalizadas são fornecidas para cada usuário. Também está disponível para dispositivos Android e iOS.

Você pode usar alguns dos recursos fornecidos pelo Spotify gratuitamente ou atualizar para sua versão premium para se livrar dos anúncios e desbloquear todos os seus recursos. Mas você terá que criar uma conta no Spotify antes de começar a usá-lo para transmitir suas faixas favoritas nele.

Por que você precisa mudar seu nome de usuário no Spotify?

Depois de criar uma conta no Spotify usando seu endereço de e-mail, ele cria um nome de usuário aleatório para sua conta. Esse nome é exibido para seus amigos que possuem contas no Spotify. Às vezes, esse nome de usuário gerado aleatoriamente pode ser embaraçoso ou você pode precisar de um nome melhor para o seu perfil do Spotify.

Se você estiver usando sua conta do Facebook para se inscrever no Spotify, seu nome de usuário será o mesmo que seu nome de perfil no Facebook.

No entanto, você pode sentir a necessidade de esconder sua identidade real e usar um nome de usuário fictício em vez de seu nome de perfil no Facebook.

Nesses casos, você deve saber que o Spotify não permite que seus usuários modifiquem seus nomes de usuário, pois são usados ​​para identificá-lo no Spotify. Porém, ele oferece a capacidade de criar um nome de exibição que pode ser exibido em vez do seu nome de usuário.

Como alterar seu nome de usuário do Spotify no Android, iOS

Como mencionamos, você criará um nome de exibição usando os métodos listados abaixo. O nome de usuário substituirá seu nome de exibição recém-gerado no Spotify.

Método 1: Usando o aplicativo Spotify em smartphones.

Criar um nome de exibição é muito fácil em seu smartphone ou tablet. As etapas envolvidas estão listadas abaixo em detalhes.

Passo 1- Inicie o aplicativo Spotify em seu smartphone ou tablet.

Passo 2- Vá para a página inicial deste aplicativo e você encontrará o ícone de configurações no canto superior direito da tela, clique nele.

Etapa 3- Uma nova tela será exibida onde seu nome de usuário é exibido na parte superior. Abaixo disso, você notará um ‘Ver perfil‘opção, clique sobre ele.

Passo 4- Aqui, você notará um ‘Editar Perfil‘ opção que permitirá que você altere seu nome de usuário no Spotify.

Passo 5- Depois de gerar um nome de usuário, clique em ‘Salve ‘ para aplicar as alterações que você fez.

Se você tiver uma conta no Facebook, poderá usá-la para modificar seu nome de usuário. As etapas envolvidas neste processo são as seguintes.

Passo 1- Inicie o aplicativo Spotify em seu smartphone ou tablet.

Passo 2- Vá para a página inicial deste aplicativo e você encontrará o ícone de configurações no canto superior direito da tela, clique nele.

Etapa 3- Role para baixo e você encontrará um ‘Conecte ao Facebook‘ na lista, clique nela.

Passo 4- Uma nova página da web será carregada em seu dispositivo. Aqui, você será solicitado a inserir as credenciais da sua conta do Facebook. Uma vez inserido, clique no botão ‘Conecte-se‘opção.

Passo 5- O Facebook verificará suas credenciais e, em seguida, o Spotify solicitará sua permissão para acessar seus dados. Clique no ‘Continuar como‘ opção se você deseja usar seu nome de perfil do Facebook como seu nome de usuário do Spotify.

Se não, clique no ‘Editar isso‘ opção que você encontrará logo acima do ‘Continuar como‘opção. Use os controles deslizantes para decidir quais informações compartilhar com o Spotify e quais não!

Você também pode desconectar sua conta do Spotify da sua conta do Facebook seguindo um processo semelhante. Você vai encontrar um ‘Desconectar do Facebook‘ opção onde você encontrou o ‘Conecte ao Facebook‘opção. Além disso, o processo é idêntico para usuários de Windows e Mac.

Conclusão:

Você pode usar esses métodos para mude seu nome de usuário no Spotify. Você também pode modificar sua foto de perfil ao alterar seu nome de usuário. Além disso, não há limite para o número de vezes que você pode alterar seu nome de usuário e é gratuito.

Se você souber de algum método melhor ou tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.

