Numlock ativa e desativa o Numpad em seu teclado. Você pode ativar e desativar o Numlock por meio da tecla Numlock do teclado (em alguns casos, tecla Numlock + Fn). No entanto, esta opção funciona apenas quando você está conectado ao seu PC. Mas e se você quiser habilitar ou desabilitar o Numlock na inicialização? Você pode personalizar o Numlock, mas, ao contrário de qualquer outra configuração, não encontrará a opção de fazê-lo no Painel de Controle. Neste artigo, veremos como você pode ligar/desligar o num lock na inicialização do Windows.

Como ativar/desativar o Numlock na inicialização do Windows 10/11

Existem várias maneiras de ativar ou desativar o num lock. Você pode fazer isso ajustando as configurações do Registro, executando comandos do PowerShell, executando scripts ou fazendo alterações no BIOS. Abaixo estão as etapas para ativar/desativar o num lock na inicialização do Windows:

1. Ajustando o Registro

A primeira coisa que você pode fazer é ajustar as configurações do registro. Nós recomendamos criando um ponto de restauração antes de continuar com esta etapa para que você possa restaurar seu PC se algo der errado.

Imprensa as janelas chave para abrir o Menu Iniciar no seu PC.

No Menu Iniciar procurar por Editor do Registro. Nos resultados da pesquisa, clique na primeira opção que aparece para abrir o Editor do Registro.

Dirija-se ao seguinte endereço no Editor do Registro. Você pode fazer isso copiando o endereço fornecido abaixo e colando-o na barra de endereços Computador\HKEY_USERS\.DEFAULT\Painel de Controle\Teclado

No lado direito, clique duas vezes no InitialKeyboardIndicators chave para editá-lo.

Você pode mudar o Dados do valor ao seguinte- 0 – Para desativar o Num Lock 2 – Para ativar o Num Lock



Feito isso, clique OK e reinicie o seu PC para salvar as alterações.

2. Pelo comando PowerShell

Você também pode executar o comando PowerShell para habilitar ou desabilitar o NumLock na inicialização. As etapas fornecidas abaixo irão guiá-lo através dele-

Imprensa Windows + X combinação de teclas e, em seguida, clique em Terminal do Windows (Administrador) no menu que se abre.

Por padrão, o Terminal deve abrir com Windows PowerShell com privilégios administrativos, mas se não tiver, pressione Ctrl + Deslocamento + 1 para abrir o Windows PowerShell como administrador.

Se você deseja ativar o Num Lock na inicialização do Windows, execute o seguinte comando no PowerShell- Set-ItemProperty -Path ‘Registro::HKU\.DEFAULT\Painel de Controle\Teclado’ -Nome “InitialKeyboardIndicators” -Valor “2”



Para desabilitar o Num Lock na inicialização do Windows, digite o seguinte comando no Windows PowerShell e pressione Digitar- Set-ItemProperty -Path ‘Registro::HKU\.DEFAULT\Painel de Controle\Teclado’ -Nome “InitialKeyboardIndicators” -Valor “0”

Depois de executar qualquer um dos dois comandos, feche o Terminal e reinicie o seu PC.

3. Por script de inicialização

Você também pode usar um script de inicialização para alterar a configuração Num Lock. No entanto, este método funcionará apenas para alternar a função Num Lock, o que significa que o Num Lock será desativado se já estiver ativado e vice-versa. Para continuar com este método, siga as etapas abaixo:

aperte o janelas tecla do seu teclado, procure por Bloco de anotações e abra-o.

No Bloco de anotações copie e cole o seguinte script-

set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}"

Agora, pressione Ctrl + S combinação de teclas para salvar o arquivo.

Mantenha o nome do arquivo numlock.vbs e clique em Salve  .

Feito isso, aperte o botão Windows + E combinação de teclas para abrir Explorador de arquivos .

Vá para o local onde você salvou o arquivo e copie-o.

Agora pressione Windows + R combinação de teclas para abrir o Diálogo de execução caixa. Copie e cole o seguinte comando na caixa de diálogo Executar e pressione Digitar-

Isso o levará ao Comece pasta para o usuário atual em seu PC.

Cole o arquivo que você copiou no Comece pasta.

4. Ao alterar as configurações do BIOS

Muitos computadores permitem alterar a configuração do Num Lock por meio da configuração do BIOS. Você terá que verificar a placa-mãe ou o guia do laptop para acessar a placa-mãe e fazer alterações nas configurações do BIOS para habilitar ou desabilitar o num lock.

Conclusão

Os métodos mencionados acima ajudarão você a ativar/desativar o num lock na inicialização do Windows. Esperamos que você ache este artigo útil. Se você estiver enfrentando um problema com qualquer uma das etapas mencionadas acima neste artigo, informe-nos nos comentários abaixo.

perguntas frequentes

1. Como faço para ativar a tecla Num Lock na inicialização?

Para habilitar o Num Lock na inicialização, abra Windows PowerShell como administrador e execute o seguinte comando-

Set-ItemProperty -Path ‘Registro::HKU\.DEFAULT\Painel de Controle\Teclado’ -Nome “InitialKeyboardIndicators” -Valor “2”

2. Como desativar o Num Lock na inicialização?

Corre Windows PowerShell como administrador e execute o comando abaixo para desligar o Num Lock na inicialização-

Set-ItemProperty -Path ‘Registro::HKU\.DEFAULT\Painel de Controle\Teclado’ -Nome “InitialKeyboardIndicators” -Valor “0”

3. A tecla Num Lock ativa ou desativa permanentemente o Num Lock?

Não, a tecla Num Lock não ativa ou desativa permanentemente o num lock. Se, por padrão, o num lock estiver definido como ativado, depois de reiniciar o PC, ele será ligado automaticamente, mesmo que você o tenha desligado pressionando a tecla Num Lock antes de reiniciar.

