Como ativar o HGTV no Roku, Fire TV, Apple, Chromecast (2023)

A HGTV é conhecida por Home & Garden Television. Este canal é focado em design de interiores, decoração de casas, negócios imobiliários e shows relacionados. Este é um canal pago americano de propriedade da Warner Bros. Mais de 9,5 milhões de usuários assistem a este canal.

O canal também fornece acesso ao Animal Planet, Food Network, TLC e Destination America. Os usuários não precisam fazer nenhuma assinatura para acessar esta plataforma. No entanto, você precisa obter um provedor de TV para transmitir o canal na TV.

O HGTV também está disponível em diferentes plataformas de streaming e os usuários ficam confusos sobre como ativá-lo. Se você é um deles, não se preocupe. Este guia ensinará como ativar o HGTV em qualquer dispositivo.

Como ativar o HGTV em qualquer dispositivo?

Existem muitos dispositivos nos quais o HGTV está disponível para streaming. Os usuários estão confusos sobre como irão ativá-lo em sua TV. Junto com ele, existem diferentes maneiras disponíveis para ativar o HGTV em qualquer dispositivo. Vamos listá-los para você rapidamente ativar HGTV no seu dispositivo e transmita o melhor conteúdo doméstico e imobiliário.

Como ativar o HGTV através do site oficial

Você pode ativar facilmente o HGTV através do site oficial. Para isso, você deve seguir etapas específicas, listadas abaixo.

Primeira visita watch.hgtv.com/activate no seu PC.

no seu PC. Depois disso, baixe o aplicativo no seu dispositivo e inicie-o.

O código de ativação aparecerá na tela. Certifique-se de copiar o código.

Sintonize o PC onde você abriu o site.

Digite o código de ativação que você copiou no seu dispositivo.

Selecione Ativar botão.

botão. Agora, você deve preencher as informações de login do provedor de TV.

Após preencher as informações, o HGTV será ativado, e agora você poderá transmitir facilmente no seu aparelho.

Como ativar o HGTV na Apple TV

Você pode ativar facilmente o HGTV na sua Apple TV. Para isso, você deve seguir etapas específicas, listadas abaixo.

Primeiro, vá para a App Store da sua Apple TV.

Procurar HGTV na App Store.

na App Store. Selecione o aplicativo.

Clique na opção obter para instalar o aplicativo.

Depois que o aplicativo estiver instalado no seu dispositivo, abra-o.

Além disso, inicie o aplicativo no seu dispositivo.

Agora, um código de ativação será exibido na tela do seu Apple TV.

Visita watch.hgtv.com/activate .

. Digite o número de ativação no campo de entrada. Depois de entrar, toque em Ativar botão.

Selecione o provedor de TV na lista e faça login na sua conta.

É isso; divirta-se assistindo HGTV na sua Apple TV.

Como ativar o HGTV no Roku

você pode facilmente ativar HGTV no seu Roku. Para isso, você deve seguir etapas específicas, listadas abaixo.

Antes de tudo, conecte seu dispositivo Roku.

Imprensa Botão Início .

. Selecione o canal de transmissão.

Clique em Pesquisar Canal.

Procurar Aplicativo HGTV e selecione o aplicativo.

e selecione o aplicativo. Clique em Adicionar canal para instalar o aplicativo no Roku.

Depois que o aplicativo estiver instalado, vá para o canal e abra-o.

Agora, um código de ativação será exibido na tela do seu Apple TV.

Visita watch.hgtv.com/activate .

. Digite o número de ativação no campo de entrada. Depois de entrar, toque em Ativar botão.

Selecione o provedor de TV na lista e faça login na sua conta.

É isso; você ativou com sucesso o HGTV no Roku.

Como ativar o HGTV no Chromecast

Você pode ativar facilmente o HGTV no seu Chromecast. Para isso, você deve seguir etapas específicas, listadas abaixo.

Primeiro, você precisa baixar o aplicativo HGTV no dispositivo.

no dispositivo. Abra o aplicativo e faça login na sua conta.

Depois disso, você deve garantir que está conectado com a mesma conexão de internet.

Agora, reproduza qualquer vídeo que deseja transmitir na TV.

Você deve transmitir o vídeo que deseja ver na opção do lado direito do dispositivo.

Como ativar o HGTV na Android TV

Você pode ativar facilmente o HGTV na sua Android TV. Para isso, você deve seguir etapas específicas, listadas abaixo.

Primeiro, abra a Google Play Store.

Pesquise HGTV na Play Store.

Depois disso, baixe o aplicativo na sua TV.

Depois de instalar o aplicativo, inicie-o.

Agora, o código de ativação aparecerá na tela.

Visita watch.hgtv.com/activate .

. Você tem que digitar o código na caixa.

Digite o código de ativação no campo de entrada. Depois de entrar, toque em Ativar botão.

Selecione o provedor de TV na lista e faça login na sua conta.

Você concluiu sua ativação com sucesso no HGTV.

Como ativar o HGTV no Firestick

você pode facilmente ative o HGTV no seu Firestick. Para isso, você deve seguir etapas específicas, listadas abaixo.

Vá para a página inicial do Firestick e selecione a barra.

Procurar HGTV no campo de entrada.

no campo de entrada. Selecione o aplicativo e faça o download.

Depois que o aplicativo estiver instalado no Firestick, inicie o aplicativo.

Agora, um código de ativação será exibido na tela do seu Firestick.

Depois de obter o código de ativação, visite watch.hgtv.com/activate .

. Agora, digite o código e selecione o botão ativar.

Selecione o provedor de TV na lista e faça login na sua conta.

Você concluiu sua ativação com sucesso.

Como corrigir o código de ativação do HGTV que não está funcionando

Muitos usuários relataram que o código de ativação não está funcionando. Sem o código de ativação, você não poderá ativar o aplicativo HGTV.

Reinicie seu dispositivo

Muitos usuários estão enfrentando problemas com o código de ativação não funcionando. Se você também estiver enfrentando o mesmo, tente reiniciar o dispositivo. Ao reiniciar o dispositivo, é provável que o problema seja resolvido.

Se você estiver enfrentando problemas com o código de ativação não funcionando, tente verificar se há atualizações de software. Depois disso, se houver alguma atualização de software disponível, tente baixá-la e certifique-se de verificar se o software está sendo executado na versão mais recente. Depois de fazer isso, tente ativar novamente.

Novo código de ativação

Se o código de ativação não estiver funcionando, tente obter um novo código de ativação com a ajuda de outro dispositivo. Você deve instalar o aplicativo HGTV em seu outro dispositivo e obter o código de ativação. Use esse código de ativação e veja se funciona. Funcionou para muitos usuários.

Reinstale o aplicativo

Se você ainda estiver enfrentando problemas, tente reinstalar o aplicativo novamente. Há chances de o aplicativo não estar instalado corretamente no seu dispositivo de streaming. Em primeiro lugar, desinstale o aplicativo do seu dispositivo. Uma vez desinstalado, desligue a TV. Depois disso, ligue a TV novamente e instale o aplicativo da App Store.

Limpar dados e cache do aplicativo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se você ainda enfrentar problemas, tente limpar os dados e o cache do aplicativo. Limpar os dados e o cache do aplicativo ajudará a corrigir pequenos bugs ou remover arquivos maliciosos dos arquivos de inicialização. Depois de fazer isso, verifique se o código de ativação está funcionando.

Empacotando

HGTV é um canal muito famoso para decoração de casa e conteúdo imobiliário. Os usuários adoram o conteúdo e tentam obter o canal em sua TV. No entanto, você precisa de um provedor de TV para obtê-lo gratuitamente. Neste post, listamos algumas maneiras de ativar o HGTV. Siga as etapas listadas acima e ative o HGTV no seu dispositivo de transmissão.

perguntas frequentes

1. Posso obter o HGTV gratuitamente?

Você pode obter o HGTV gratuitamente. Além disso, você pode obtê-lo gratuitamente no provedor de TV.

2. Como posso assistir HGTV nos Estados Unidos?

Você deve entrar em sua conta e ativá-la. Depois disso, você poderá assistir ao conteúdo nos Estados Unidos.

3. Você consegue HGTV no FireStick?

Sim, o HGTV está disponível no Firestick. Você pode assistir facilmente a programas HGTV no aplicativo HGTV Go.

