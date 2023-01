Como atualizar a lista de versões mais recentes do Starlink Firmware 2023

O Starlink está na luz há algum tempo e muitas pessoas querem saber sobre a atualização de firmware 2023 do Starlink. Embora o Starlink tenha sido oficialmente fundado em 2015, ele começou a ganhar popularidade após 6 anos. As atualizações de firmware são conhecidas por resolver vários problemas e melhorar a experiência do usuário.

No entanto, para os usuários do Starlink, a atualização do firmware é algo que está acima de suas mãos. Os usuários não podem baixar, atualizar ou rebaixar seu firmware porque não está sob seu controle. Portanto, é melhor que você conheça essas atualizações de firmware e como elas afetam sua experiência de usuário com o Starlink. Agora que você instalou seu Starlink, talvez queira saber sobre as atualizações de firmware. As atualizações mais recentes do Starlink Firmware são mencionadas neste guia.

O firmware é o componente mais importante de um dispositivo depois do kernel. Como o Starlink não possui seu sistema operacional, o Firmware se torna a parte mais importante dele. Isso executa o sistema e mantém sua eficiência. Se você recarregar seu Starlink, a recarga é processada pelos servidores Starlink e então enviada para seu hardware para entender o trabalho e executá-lo.

Outro exemplo é realizar uma redefinição de fábrica. Como já mencionado, o Starlink não possui um sistema operacional, portanto todas as funções são executadas por ele. Se você executar uma redefinição de fábrica, o firmware enviará um sinal ao kernel e, em seguida, o kernel o executará por meio do hardware.

Alguns recursos notáveis ​​que acompanham as atualizações de firmware incluem:

Velocidade Segurança Compatibilidade com mais dispositivos Novas características Performance melhorada Correções de bugs

Ao longo da história do serviço de Internet da Starlink, atualizações frequentes de firmware foram fornecidas. Como resultado de muitas das atualizações, o sistema agora está mais estável e funciona mais rápido do que nunca.

Várias vulnerabilidades de segurança foram corrigidas por meio do lançamento do firmware atualizado. Claro, existem alguns trechos nublados ao longo do caminho. Além de outros problemas, a Starlink lançou várias atualizações de firmware contendo bugs. Felizmente, o Starlink emitiu rapidamente uma atualização de firmware para corrigir esses bugs, como o erro de desconexão.

Como verificar a versão do firmware Starlink?

O suporte ao cliente da Starlink é patético. Eles não têm nada como instruções ou mesmo um especialista de suporte dedicado para ajudar as pessoas durante o uso do Starlink. Como usuário do Starlink, você sempre pode pensar no que fazer. No entanto, veja como você pode verificar a versão do firmware Starlink.

Verificar a versão do Starlink Firmware é fácil se você tiver o aplicativo móvel instalado. O aplicativo Starlink está disponível para iOS e Android. Basta baixá-lo. Uma vez baixado, vá para Configurações e clique em Avançado. Agora você poderá ver a versão do Firmware.

Depois de acessar nossa lista de versões do Starlink Firmware, verifique se a sua é a mais recente.

Por outro lado, o Starlink nem sequer tem a cortesia de informar aos usuários se uma atualização está disponível ou não. Além disso, você não pode nem ver quais atualizações estão disponíveis e as melhorias que elas trouxeram.

Provisoriamente, a partir de janeiro de 2023, aqui estão todas as atualizações de firmware Starlink lançadas desde o início. Se você perceber que seu firmware é antigo, aguarde até que o Starlink o libere para sua localização.

Encontro Tipo de atualização Notas principais Número da versão 4 de novembro de 2022 Atualização de firmware do prato Introdução de soft data caps e data throttling ee39beae-c399-4648-a7d6-949193d8c910.uterm.release 14 de novembro de 2022 Atualização de firmware do prato edb54d43-cd2a-42f0-b9c5-5403b0d5d8e1.uterm.release 20 de novembro de 2022 Atualização de firmware do prato f562e306-0cd5-44c2-9058-9ab6800c4b50.uterm.release 29 de novembro de 2022 Atualização de firmware do roteador 2022.39.0.mr19887-prod 30 de novembro de 2022 Atualização de firmware do prato 42b5ab75-81b6-4908-a445-e209eb070ed3.uterm.release 7 de dezembro de 2022 Atualização de firmware do roteador 2022.41.0.mr20139-prod 16 de dezembro de 2022 Atualização de firmware do roteador 2022.43.0.mr20367-prod 18 de dezembro de 2022 Atualização de firmware do prato 756b8328-7273-4e5b-a253-363d85873d28.uterm.release 23 de dezembro de 2022 Atualização de firmware do prato 8c03f1b9-de75-404b-87fd-7986892cdacb.uterm.release 6 de janeiro de 2023 Atualização de firmware do prato 2d2db653-e245-403b-b1a5-1af2cca0aa43.uterm.release 14 de janeiro de 2023 Atualização de firmware do prato 367d68e9-6a60-4a21-878d-00e1f9b89c56.uterm.release 20 de janeiro de 2023 Atualização de firmware do prato Mais recente 6ac8c726-1096-45a5-9102-c026b2a65e78.uterm.release

Infelizmente, você não pode atualizar seu firmware Starlink como em outros dispositivos. No entanto, você pode apenas verificar qual versão está sendo executada e verificar essa versão no Google sobre o que é essa atualização. Fora isso, não há como atualizar manualmente ou verificar se há atualizações.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre Atualizações de firmware Starlink 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Você também pode pesquisar essas atualizações no Reddit para saber o que outros usuários estão dizendo. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

