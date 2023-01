Como aumentar o Snap Score mais rapidamente em 2023 [Snapchat Score Hack]

Como aumentar sua pontuação instantânea? Se você é um usuário do Snapchat, deve saber o que é uma pontuação instantânea. Para quem não conhece snap score, é um número arbitrário que aumenta com o número de snaps que você envia. Não há um propósito significativo para essa pontuação, mas informa o quão ativa essa pessoa está no Snapchat. Uma pontuação de snap mais alta indica que o usuário usa o Snapchat com bastante frequência e também envia um número significativo de snaps para seus amigos.

Para encontrar sua pontuação instantânea atual, toque no ícone do perfil do seu Snapchat e você pode ver sua pontuação atual do snap abaixo do seu nome.

Se você deseja aumentar sua pontuação instantânea rapidamente, leia alguns truques que mencionamos abaixo.

1. Como mencionamos acima, sua pontuação de snap aumenta em um ponto para cada snap enviado. Assim, você deve começar a enviar snaps com mais frequência.

2. Você pode obter alguns pontos extras enviando seus snaps para vários amigos. Ao enviar seu snap para mais pessoas, você receberá mais snaps e ganhará o ponto por abrir cada um deles.

3. Conforme mencionado acima, você pode aumentar sua pontuação abrindo todos os snaps não lidos.

4. Além de enviar snaps para seus amigos, você também pode adicionar o mesmo snap à sua história.

5. Por último, mas não menos importante, adicione mais amigos ao seu Snapchat. Isso ajudará você a enviar e receber snaps de um número maior de pessoas.

Se você usar os métodos listados acima, levará muito tempo e esforço para atingir uma pontuação considerável no snap. Mas, se você deseja aumentar exponencialmente sua pontuação instantânea, pode usar um hack.

Snapchat Plus Plus é um aplicativo que você pode usar em vez do Snapchat para aumentar sua pontuação de snap rapidamente. As etapas envolvidas neste método estão listadas abaixo.

Passo 1- Desinstale o aplicativo oficial do Snapchat do seu dispositivo.

Passo 2- Agora, inicie um navegador da Web e vá para este ‘https://appvalley.vip‘ ligação. Baixar e instalar AppValley no seu dispositivo.

Etapa 3- Inicie este aplicativo e selecione a guia mais central. Em seguida, clique no Aplicativos hackeados categoria e selecione Snapchat Plus Plus daqui.

Passo 4- Depois que o Snapchat Plus Plus estiver instalado no seu dispositivo, inicie-o e faça login na sua conta do Snapchat usando suas credenciais de login.

Agora que você instalou o Snapchat Plus Plus, vamos entender como usá-lo para aumentar sua pontuação instantânea.

Você pode criar um ‘Grupo‘ no Snapchat Plus Plus e adicione várias celebridades ou influenciadores a este grupo. Então, você pode começar a enviar snaps neste grupo. Ele enviará o snap para cada pessoa neste grupo e dará a você um ponto para cada pessoa para quem você enviar o snap.

A versão oficial do Snapchat dá apenas um ponto, mesmo que você envie snaps para várias pessoas em um grupo. Você pode enviar seus snaps no grupo no Snapchat Plus Plus várias vezes e sua pontuação de snap aumentará exponencialmente em sua conta do Snapchat.

FAQ – Algumas perguntas frequentes incluem:

Q1. Enviar snaps para si mesmo aumenta sua pontuação?

Enviar snaps para si mesmo lhe dá um ponto sem incomodar amigos com vários snaps. Mas você não ganha ponto por abrir seus próprios snaps.

Q2. Alguém sabe se você verifica a pontuação do Snapchat?

Não, verificar a pontuação instantânea de alguém não permite que ela saiba que você verificou a pontuação instantânea. Eles só podem saber se você verificar suas histórias ou tirar uma captura de tela.

Q3. A pontuação do Snapchat pode aumentar ou diminuir por conta própria?

Não, as pontuações instantâneas não aumentam por conta própria. Você precisa enviar e receber snaps para aumentar a pontuação do snap. Ou você pode usar o hack fornecido acima para aumentar rapidamente sua pontuação instantânea.

Conclusão:

Isso é tudo o que você precisa saber sobre o Snap Score e como aumentá-lo. O hack de pontuação instantânea é outro método útil para aumentar sua pontuação instantânea sem fazer muito esforço. No entanto, você deve entender que o Snapchat pode banir sua conta por usar o hack para aumentar sua pontuação instantânea.

Se você conhece algum método melhor para aumente sua pontuação instantânea então, por favor, deixe-nos saber sobre isso na seção de comentários abaixo.