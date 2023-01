Como baixar e instalar o aplicativo Carbridge sem jailbreak

O Carbridge é um aplicativo que permite aos usuários adicionar aplicativos e recursos extras ao carro. Este aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de fornecer aos usuários mais recursos extras que eles não conseguem obter no aplicativo Apple Carplay. O aplicativo Carbridge está disponível para dispositivos iOS e Android. Os usuários podem baixar o aplicativo Carbridge no iOS ou Android seguindo etapas simples.

Muitos usuários acharam difícil baixe e instale o aplicativo Carbridge. Agora, eles estão procurando alguns guias que possam ajudá-los com as etapas para baixar e instalar o aplicativo Carbridge. Estamos aqui com o guia onde falaremos sobre o aplicativo Carbridge, seus recursos e como baixar e instalar o aplicativo Carbridge no seu iOS e Android.

O que é o aplicativo Carbridge?

Os desenvolvedores do aplicativo Carbridge o desenvolveram com o objetivo de fornecer mais recursos aos usuários de Android e iOS. Se você não sabe, no aplicativo Carplay, há um número limitado de aplicativos e recursos, o que não é suficiente para os usuários. Muitos usuários reclamaram sobre isso, mas nada funcionou. A empresa não estava adicionando recursos extras ao aplicativo Carplay, causando problemas aos usuários.

Com a ajuda do aplicativo Carbridge, você pode resolvê-los com eficiência. O aplicativo Carbridge permite que os usuários usem qualquer aplicativo disponível em seu celular. Você pode usá-lo na tela do carro com o Carplay. Tudo funcionará de forma semelhante ao Carplay.

O aplicativo Carbridge permite que os usuários usem Netflix, Amazon Prime ou outros serviços de streaming. Muitos usuários não estavam usando os mapas em suas telas do carro. Para utilizar a tela Car Dashboard, os usuários pensavam em algo único, como assistir. Mas, não foi possível com o Carplay oficial.

Isso ocorre porque há um problema ao adicionar o aplicativo de streaming ao aplicativo Carplay. Se a empresa adicionar o aplicativo de streaming, há chances de aumentar mais a causa dos acidentes porque o motorista estará usando o Painel do carro para assistir a webséries ou filmes, o que não é bom.

Devido a isso, o recurso extra não é adicionado no Carplay. No entanto, muitos jogadores estavam interessados ​​em usar esses recursos. Para isso, os usuários podem instalar o aplicativo Carbridge; no entanto, o motorista deve garantir que não está assistindo a séries da web ou qualquer outra coisa usando este aplicativo, pois pode ser perigoso para as pessoas que estão sentadas no carro.

Muitos usuários de iOS estão confusos sobre a necessidade de fazer o jailbreak de seus iPhones para instalar o aplicativo Carbridge. Nós explicamos isso, então confira abaixo.

Preciso fazer o jailbreak do meu iPhone para instalar o aplicativo Carbridge?

Muitos usuários ficaram confusos sobre a instalação do aplicativo Carbridge. Eles acham que precisarão fazer o jailbreak de seus iPhones para instalar o aplicativo Carbridge. Se você não sabe o que significa jailbreak, aqui está uma explicação.

O Jailbreak significa liberar as condições que foram definidas pelos fabricantes. Com a ajuda do Jailbreak, os usuários obtêm acesso total ao dispositivo. No entanto, quando alguém faz um jailbreak em seu telefone, eles exploram a segurança do dispositivo.

Depois de terem feito o processo de jailbreak com sucesso, eles poderão instalar o software bloqueado ou não aprovado pelos fabricantes. Além disso, ao fazer o jailbreak, os usuários obtêm acesso à raiz do sistema operacional.

O Carbridge é um app que não é homologado pela empresa. No entanto, os usuários não precisarão fazer o jailbreak de seu iOS ou Android para instalá-lo. Os desenvolvedores do aplicativo Carbridge já fizeram um procedimento simples para instalar o aplicativo em seus dispositivos iOS. Então, vamos dar uma olhada nisso.

Como baixar e instalar o aplicativo Carbridge 2023

Você pode pensar que não precisa fazer o jailbreak do telefone, e o aplicativo também não está disponível na loja do iOS, então como vamos instalá-lo? Mencionamos acima que os desenvolvedores do aplicativo Carbridge já criaram um processo simples que os usuários precisarão seguir para instalar o aplicativo no dispositivo.

Se você não quiser seguir as etapas dos desenvolvedores para instalar o aplicativo Carbridge, também listamos outro método para instalar o aplicativo. Você pode seguir essas etapas para instalar o aplicativo Carbridge em seu dispositivo. Para facilitar, listamos os passos abaixo; verifique-os corretamente.

Método 1: Através do Site Oficial

Visite o site oficial do aplicativo Carbridge (carbridgeapp.com).

você vai ver o Baixe Agora botão lá.

botão lá. Toque no botão.

Depois disso, você deve selecionar o sistema operacional: iOS ou Android.

Escolha o sistema operacional.

Assim que você clicar no Iniciar instalação, o processo será iniciado.

Você verá um novo pop-up com a mensagem para Conecte-se com seu telefone.

Depois de conectar o dispositivo, o arquivo será baixado.

Depois disso, você deve seguir as instruções na tela para instalar o aplicativo Carbridge em seu dispositivo com sucesso.

É isso; você terminou.

Método 2: Através do XCode

A outra maneira de instalar e configurar o Carbridge App no ​​seu iOS é com a ajuda do XCode. O XCode é usado para o desenvolvimento do aplicativo. Vamos usá-lo para instalar o aplicativo Carbridge sem jailbreak. Verifique as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Primeiro, baixe o aplicativo Carbridge do Github.

Você tem que descompactar o arquivo e abri-lo no seu PC.

Você verá duas pastas ao abri-lo: “Símbolos” e “CarBridge.aplicativo.”

e Agora, você precisa conectar o iPhone ao PC. Ao fazer isso, certifique-se de usar a mesma rede Wi-Fi.

Abra o Xcode no seu PC.

Vamos para janelas e selecione Dispositivos e Simuladores .

e selecione . Selecione o dispositivo na barra lateral esquerda. Para fazer isso, clique + no canto inferior lateral do dispositivo.

no canto inferior lateral do dispositivo. Agora você deve fazer o login com a conta da Apple. Ele solicitará uma equipe de desenvolvimento.

Agora, vá para o Xcode e clique no botão Arquivo opção.

opção. Clique em Novo e selecione Projeto .

e selecione . Selecione Aplicativo de visualização única a partir dos modelos fornecidos.

a partir dos modelos fornecidos. Depois disso, clique em Avançar.

Agora, digite qualquer nome de produto. Certifique-se de que o idioma selecionado é Rápido.

Novamente, clique em Avançar.

Selecione o local de salvamento do arquivo.

Clique em Crio.

Agora, selecione o nome do projeto no Xcode Project Navigator.

Selecione Alvos

Clique em + Adicionar destino

Uma nova janela abrirá sua tela. Achar CarBridge do menu.

do menu. Uma vez que você encontrou Carbridge, clique duas vezes nele.

clique duas vezes nele. Quando você clicar no aplicativo, ele o levará de volta à página de destino principal.

Verifique isso na opção Geral e você tem o identificador de pacote, que inclui .carbridge

Se não estiver lá, digite o nome manualmente.

Agora, abra AppDelegate.swift.

Você deve substituir o conteúdo pelos seguintes comandos. import UIKit @UI Application Main class App Delegate: UI Responder, UI Application Delegate { func application( _ application: UI application, did Finish Launching With Options launch Options: [UI Application Launch Options Key : Any]?

É isso; fizemos a instalação com sucesso.

Empacotando

O aplicativo Carbridge vem com alguns recursos excelentes que os usuários precisam no painel do carro. No entanto, dá aos usuários acesso a muitos aplicativos que não eram possíveis de usar no Carplay. É bom e ruim para os usuários que estão dirigindo o carro. Certifique-se de que seus olhos estão sempre na estrada, mesmo depois de instalar o Aplicativo Carbridge. Listamos diferentes métodos para instalar o aplicativo Carbridge em seu dispositivo. Siga as etapas listadas acima para fazer isso.

perguntas frequentes

1. Onde posso baixar o CarBridge?

Você pode baixar facilmente o aplicativo CarBridge em seu site oficial ou no GitHub.

2. Como instalo o CarBridge no meu iPhone?

Existem várias maneiras disponíveis para instalar o CarBridge no iPhone. O primeiro método para instalar o aplicativo é no site oficial e seguindo as instruções fornecidas. O segundo método é o uso do Xcode. Listamos brevemente as etapas acima, então siga-as para instalar o aplicativo Carbridge no seu iPhone.

3. Onde posso comprar o aplicativo CarBridge?

Você não precisa comprar o aplicativo CarBridge (carbridgeapp.com). Está disponível gratuitamente. Existe outra versão do CarBridge, que é paga.

