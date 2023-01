Como baixar o aplicativo do YouTube para MacBook

Quando se trata de assistir a vídeos, os usuários de Android e iPhone compensam a maior parte da audiência do YouTube. Além disso, é amplamente reconhecido que os aplicativos de streaming de vídeo para smartphone são os mais populares. Surpreendentemente, os usuários de Mac não podem baixar nenhum aplicativo de desktop do Google. Tudo o que você pode fazer é acessar o site, abrir um navegador e começar a reproduzir os vídeos. No entanto, existem soluções alternativas que permitem que você baixe o aplicativo do YouTube em um Mac.

Como baixar o aplicativo do YouTube no MacBook?

No momento da redação deste artigo, não há aplicativo do YouTube direto ou nativo no MacBook que você possa baixar da AppStore. Além disso, até a AppStore diz que o aplicativo do YouTube é apenas para iPhones, iPad e Apple TV. Portanto, não há como baixar o YouTube no MacBook usando os métodos padrão.

No entanto, usando algumas dicas e truques, descobrimos dois métodos que podem realmente ser um treino. Então, aqui estão eles:

Método 1: Use o aplicativo da Web do YouTube

Se não houver um método direto de baixar o aplicativo do YouTube no MacBook, sempre haverá o aplicativo da web do YouTube que funciona perfeitamente usando o Chrome. Se você deseja baixá-lo, siga estas etapas:

Abra o Google Chrome. Agora vá para www.youtube.com. Quando o site abrir, no canto superior direito da Barra de Endereços, você verá um botão Download. Clique nisso. No pop-up que aparece, clique em Instalar.

Agora o aplicativo do YouTube será instalado no seu MacBook. No entanto, se você não achar que este é um aplicativo nativo, siga o outro método.

Método 2: instalar o aplicativo do YouTube usando uma ferramenta de terceiros

Se o método acima não atender às suas necessidades, sua próxima melhor aposta é baixar um aplicativo real do YouTube para MacBook. No entanto, esse método pode ser realizado com a ajuda de uma ferramenta de terceiros chamada WebCatalog. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Acesse este site e baixe o WebCatalog para Mac. Depois de baixar e instalar o WebCatalog no seu Mac, abra-o. Vou ao Catálogo guia à esquerda e clique em Youtube. Na janela seguinte, clique em Instalar.

Agora você pode acessar o YouTube como um aplicativo natural no seu MacBook.

Como desinstalar o YouTube Web App?

Se você acha que o segundo método vale o seu tempo e esforço e agora deseja desinstalar o aplicativo da Web do YouTube do Chrom, siga estas etapas:

Copie e cole isto: chrome://apps na barra de endereços do Chrome. Clique com o botão direito do mouse no YouTube e clique em Remover do Chrome.

É isso. Agora você desinstalou com sucesso o aplicativo YouTube do Google Chrome.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode instalar o aplicativo do YouTube para MacBook. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além do aplicativo Youtube, não há nem mesmo um aplicativo Netflix que baixe e funcione em um MacBook, então não desanime com sua compra. Se você tiver alguma dúvida, certifique-se de deixar um comentário abaixo.

