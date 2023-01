como chegar, o que fazer, quando ir e onde comer

Foto: Reprodução / Instagram Península de Maraú

Barra Grande é a vila mais famosa da Península de Maraú. Este paraíso faz parte da Costa do Dendê, uma importante faixa litorânea da Bahia, que também inclui Itacaré.

O local se destaca pelas lindas praias com piscinas naturais e também pelo clima tranquilo e pacato. A costa repleta de recifes de corais é um paraíso para os mergulhadores e também para banhistas, já que na maré baixa as piscinas naturais de Taipu de Fora são alcançadas facilmente a partir da orla.

Neste guia, o turista, seja baiano, brasileiro ou de fora do Brasil, vai encontrar as principais informações para curtir Barra Grande do melhor jeito – e para todos os bolsos. Aqui, você encontra como chegar neste paraíso, o que fazer, quando ir, onde ficar e onde comer, além de conhecer um pouco da história da região. Confira:

História

A história do distrito começou em 1705 quando frades italianos chegaram em uma aldeia indígena chamada Mayrahú. Em 1761, o local foi elevado ao status de vila e em 1938 foi quando finalmente se tornou uma cidade chamada Maraú.

A pequena vila de Barra Grande no distrito de Maraú foi criada por pescadores em busca do sustento de frente para o mar, sempre mantendo um estilo simples e em total harmonia com a natureza.

Como chegar em Barra Grande

O aeroporto de Ilhéus é o mais próximo do de Maraú, município que Barra Grande faz parte. O trajeto de 130km dura cerca de 3 horas se você optar em direto para Barra Grande. Caso queria atravessar de lancha de Camamu, o trajeto terrestre leva duas horas e a travessia, meia hora.

Quem aluga carro no aeroporto deve seguir pela BA-001, asfaltada, até Camamu, no acesso para a BR-030. Dali, são 40 km de terra e areia até Barra Grande – informe-se nas pousadas sobre as condições da estrada, que costuma ficar intransitável quando chove muito. Se preferir, deixe o carro em Camamu e siga de lancha.

Há ainda ônibus de Ilhéus para Camamu (Águia Branca, 2h30 de viagem).

Se sair de Salvador, pegue o ferry-boat para a Ilha de Itaparica e desembarque em Bom Despacho. De lá, pegue um ônibus até Camamu (quatro horas de viagem). e estiver de carro, siga pela BA-001, passe por Camamu e, 29 km após a cidade, pegue o acesso para a BR-030.

Outra opção é sair de Salvador pelas BR-324 e BR-101, para depois ir a Camamu.

Quando ir

A região pode ser visitada o ano todo, mas é alguns fatores podem fazer a diferença na escolha da data. O verão, entre dezembro e março, é a estação mais quente do ano, com máxima de 28ºC, enquanto o período entre julho e setembro normalmente registra temperatuas mais baixas, com mínima de 21ºC.

Março, abril e novembro são os meses mais chuvosos. Enquanto isso, setembro é o mês com a menor incidência de chuvas.

O que fazer

Foto: Divulgação / PDM MARAÚ

A Praia de Taipu de Fora possui 7 km de extensão, água cristalina e milhares de coqueiros em toda a costa. Nos seus extremos estão localizados os recifes de corais. O local tem boa infraestrutura de restaurantes e hotéis.

A praia da Ponta do Mutá tem mar calmo e tranquilo, muita área verde e coqueiros, além de bastante infraestrutura. O local é famoso por ser uma vista privilegiada para o pôr do sol.

Passeio de lancha pela Baía de Camamu

A Baía de Camamu é enorme e cheia de lindas praias para conhecer. Entre as principais paradas dos passeios, entre os principais roteiros de passeios estão:

Ilhas Tropicais: Esse passeio visita a Pedra Furada, e segue viagem por outras ilhas, como a Ilha do Goió.

Cachoeira de Tremembé: depois de 40 minutos navegando, o passeio para na Cachoeira de Tremembé. A lancha passa por debaixo da cachoeira, então o turista não precisa sair da embarcação para se refrescar nas águas doces do Rio Maraú.

Praia dos Três Coqueiros

Após alguns minutos de caminhada a partir da Ponta do Mutá, o turista chega até Praia dos Três Coqueiros. É uma praia mais isolada e com aquele visual típico baiano repleto de coqueiros. Contudo, diferente das demais, tem mar mais agitado.

Localizada no caminho entre Algodões e Taipu de Fora e com infraestrutura limitada a poucas pousadas, a Praia do Cassange é ótima para fugir do movimento e ter a praia só para você.

Localizado entre Taipu de Fora e a Lagoa do Cassange, o farol permite visão 360º da Península de Maraú. O acesso é por pista de areia, a partir da BR-030, e a subida é a pé.

Onde ficar

Foto: Reprodução / Booking

Situada nas areias brancas da Praia da Barra Grande, esta pousada charmosa dispõe de quartos com vista do mar, ar-condicionado e Wi-Fi gratuito. Também oferece um restaurante italiano e uma piscina rodeada por jardins.

Os quartos da Pousada Denada apresentam uma decoração aconchegante, com piso em madeira e uma varanda térrea ou sacada agradável. As comodidades incluem ar-condicionado, frigobar e TV a cabo. O banheiro moderno tem um toque rústico com acessórios de madeira e inclui um chuveiro, produtos de banho de cortesia e um secador de cabelo.

O centro da aldeia de Barra Grande fica a apenas 300 metros da Denada Pousada, oferecendo lojas, bares e restaurantes descontraídos. O Aeroporto de Ilhéus fica a 185 km de distância.

Situado a 300 metros da Praia de Barra Grande e a 500 metros da Ilha da Pedra Furada, o Hotel Villa Balidendê dispõe de uma grande piscina ao ar livre e spa. Você pode usufruir do Wi-Fi gratuito em todos os ambientes e do estacionamento privativo de cortesia no local.

Os quartos possuem decoração rústica e aconchegante, assim como ar-condicionado, frigobar, TV de tela plana a cabo e varanda. Todos incluem banheiro privativo moderno com box amplo e secador de cabelo.

Situada em Barra Grande, a 700 metros de Taipu de Fora, a Taipu Bay Pousada – Taipu de Fora oferece acomodações com piscina ao ar livre, estacionamento privativo gratuito, jardim e terraço. Este hotel 3 estrelas oferece Wi-Fi gratuito, restaurante e bar. Algumas unidades dispõem de varanda térrea com vista da piscina.

Os quartos dispõem de ar-condicionado, mesa de trabalho, TV de tela plana, banheiro privativo, roupa de cama, toalhas e varanda com vista do jardim. Alguns quartos também dispõem de cozinha com geladeira e micro-ondas. Todos os quartos possuem guarda-roupa.

Situado a 700 metros da Praia da Ponta do Muta, o Coroaci Beach House oferece jardim, lounge compartilhado e acomodações com ar-condicionado, varanda e Wi-Fi gratuito.

As unidades dispõem de varanda térrea, TV de tela plana e banheiro privativo com chuveiro.

Este Cama e Café (B&B) serve café da manhã em estilo buffet ou americano.

Construída com madeira nativa, a Porto da Barra oferece acomodações com Wi-Fi gratuito e varanda na Praia de Barra Grande em Maraú.

Os quartos práticos da Pousada Porto da Barra apresentam móveis de madeira local. Contam com TV LCD e frigobar. As varandas oferecem redes e vista do jardim.

O buffet de café-da-manhã diário inclui frutas frescas, pães de queijo, sucos e bolos. A propriedade também serve chá da tarde.

A Porto da Barra fica a 200 m do píer e a 8 km de Taipus de Fora. Conta com estacionamento privativo gratuito.

Localizado no centro de Barra Grande, o Galeria & Suites Tent Beach oferece quartos climatizados, Wi-Fi gratuito e buffet de café-da-manhã diário. Você encontrará restaurantes, bares e lojas a poucos passos da propriedade.

Todos os quartos do Galeria & Suites Tent Beach são climatizados e apresentam TV LCD, frigobar e banheiro com secador de cabelo. São decorados com bom gosto e alguns quartos dispõem de um sofá.

Você pode desfrutar diariamente de um buffet de café-da-manhã servido na sala de refeições, que inclui uma variedade de frutas frescas, pães e frios, bem como uma seleção de bebidas quentes e geladas.

O ponto de partida da balsa da cidade está situado a 300 metros da propriedade e o centro de Itacaré fica a 31 km de distância.

Onde comer

Foto: Reprodução / Instagram

Restaurante A Tapera R. Dra. Lili, 95 – QDA G LOTE 5

Sapori d’Italia

Sol do Mutá

Buda Beach Praia de Taipu de Fora, s/n Taipu de Fora



