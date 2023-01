Como comprar, vender e transferir Starlink Dish usado (2023)

Desde o final de 2020, a Starlink começou a fornecer internet via satélite em todo o mundo. No entanto, pratos Starlink usados ​​estão se tornando cada vez mais comuns em mercados online como eBay e Facebook. Como resultado, mais e mais pessoas estão pensando em como podem comprar, vender ou transferir um Starlink usado.

Então agora você usou bastante o seu Starlink e acha que talvez seja necessário mantê-lo a longo prazo e querer vendê-lo. Ou, se você estiver com muita raiva, pode estar disposto a comprar um Starlink usado para aprimorar seu apetite. Para isso, aqui está o nosso guia para ajudá-lo a comprar, vender e até transferir um Starlink usado.

Como Vender Starlink Usado

Se você pretende vender seu Starlink usado, siga estas etapas simples e pronto:

Certifique-se de ter pago completamente suas contas. Publique sobre o seu Starlink no eBay ou em qualquer outro site de vendas que você esteja vendendo o seu Starlink. Por favor, escolha uma taxa apropriada. Depois de obter o vendedor, entre em contato com a Starlink e diga a eles que deseja vender seu hardware. Eles garantirão se o serviço está disponível no local do comprador. Você terá que procurar outro comprador se o serviço estiver indisponível. Depois que a Starlink confirmar que o serviço está disponível no local do comprador, forneça a ele detalhes completos, como endereço de cobrança, endereço de e-mail, nome e comprovante de identidade. A Starlink enviará um formulário por e-mail ao seu novo comprador, e ele/ela terá que preencher esse formulário. Conclua o processo recebendo 50% após confirmar o nome e o e-mail para Starlink. Depois de entregar seu Starlink, pegue os 50% restantes. A quantidade é apenas para referência. Você pode fazer isso do seu jeito.

Como comprar Starlink usado

Se você não está conseguindo Starlink com o longo período de espera, também pode comprar um Starlink usado que alguém vende a um preço razoável. Se você não deseja comprar um Starlink usado, também pode comprar o Starlink RV. Siga estas etapas para comprar Starlink usado:

Antes de tudo, confirme se o Starlink está disponível em sua área. Agora verifique se você pode fazer um pedido de Starlink por $ 599. Se sim, você pode comprar um Starlink usado e até um novo. No entanto, se mostrar que você pode encomendar agora por US $ 99, não poderá comprar um Starlink usado. Agora envie suas informações para o vendedor, como endereço completo, endereço de e-mail, comprovante de identidade e qualquer outra coisa, se necessário. Preencha o formulário de transferência que você recebe da Starlink. Depois de obter a ordem de transferência do Starlink usado, agora você pode pagar o dinheiro pelo Starlink usado.

Você pode comprar um Starlink usado

Sim e não, ambos. Você pode oferecer seu equipamento Residencial Starlink usado para venda a qualquer pessoa em seu endereço de serviço que precise dele. O hardware é seu assim que você compra o Starlink. A Starlink garante que você está livre para usar seu equipamento como quiser.

No entanto, a Starlink interrompeu todas as solicitações e formulários de transferência no momento da redação. Esta notícia é cortesia de seus próprios sites oficiais, que afirmam que, para implantar novos recursos, esse recurso não está disponível.

Dicas de compra e venda Starlink

Se você está indo com o processo de venda ou compra pela primeira vez, estas dicas devem ser úteis:

Se você estiver comprando um Starlink usado, só efetue o pagamento após receber a confirmação do Starlink. Você não gostaria de comprar ou vender um prato apenas para descobrir que não pode transferir o serviço mais tarde. Aproveite a proteção do comprador do eBay ao fazer compras lá. Ao usar o eBay, você terá que pagar adiantado, então certifique-se de deixar o vendedor saber o que você espera dele e diga-lhe o procedimento se ele não souber. dica bônus: Você também pode compartilhar este guia. Verifique a condição do prato Starlink usado. Certifique-se de que ele liga, se conecta aos satélites e se conecta à internet. A capacidade de ver algo pessoalmente é sempre preferida. Ao comprar, pergunte se a conta Starlink do vendedor está ativa ou encerrada. Pergunte se a conta foi paga integralmente e se não há pagamentos pendentes e confirme se eles cancelaram por conta própria. Solicite o endereço residencial do comprador antecipadamente ao vender. Para determinar se o endereço está disponível. Não vale a pena continuar trabalhando com esse cliente se você não conseguir concluir o pedido.

Você pode cancelar o processo de transferência?

Sim, você pode cancelar o processo de transferência. Se você notar alguma engenhosidade do comprador, cancele imediatamente o processo de transferência entrando em contato com o suporte ao cliente Starlink e levantando um ticket.

Você pode transferir Starlink RV?

O Starlink RV não pode ser transferido no momento da redação porque não depende da localização. Se você ainda deseja vender seu Starlink RV, depende de você e de quanto risco pode correr.

Qual deve ser o preço médio do Starlink usado?

Desde a introdução do modo de portabilidade, o mercado Starlink usado experimentou um passeio selvagem. Um Starlink usado é obviamente menos valioso porque um novo kit Starlink custa $ 599.

Listar um prato usado por mais do que o MSRP não faz muito sentido se o endereço do comprador estiver disponível para pedidos. Estamos dizendo isso porque no eBay você pode encontrar muitos usuários vendendo o Sattelite usado por cerca de. Estamos dizendo isso porque as pessoas estão vendendo pratos Starlink por mais de $ 1.500 no eBay. Mas os preços começaram a cair desde a introdução do Starlink RV.

Achamos que um kit Starlink usado deve custar entre $ 400 e $ 450 no máximo, dependendo da condição. Se você é um consumidor, compre um Starlink novo em vez de pagar mais por um Starlink usado. Se você for um vendedor, apenas compradores não qualificados estarão interessados ​​em um prato com preço superior ao MSRP.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode comprar, vender e transferir um Starlink usado. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Como o Starlink interrompeu todas as solicitações de transferência, sugerimos que você espere e não o venda até que o programa de transferência seja iniciado novamente. Até lá, você pode ir em frente e escolher alguns outros provedores de serviços de internet com menor custo e maior velocidade, como fibra.

GUIAS RELACIONADOS: