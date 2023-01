Hoje falaremos sobre como conciliar trabalho e estudos para concurso.

2023 começou, e com ele vieram muitas oportunidades para quem busca um emprego no setor público, visto que milhares de vagas serão preenchidas por concursos, que estão previstos para este ano.

Além disso, em alguns casos os editais já foram até publicados, e muitas pessoas já estão inscritas e em processo de preparação para as provas.

Mas como se dedicar aos estudos para conseguir se dar bem na prova com uma rotina de trabalho pesada?

Essa é uma pergunta feita com muita frequência entre os concurseiros.

Por isso, nós separamos algumas dicas para ajudar você, que precisa conciliar uma rotina de trabalho e estudos, a conseguir se preparar para o concurso sem enlouquecer com a rotina puxada de trabalho.

Ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto?

Então não deixe de ler até o final!

Como conciliar trabalho e estudos para concurso?

Conforme você já conferiu anteriormente, 2023 promete para quem sonha com uma vaga no setor público.

Isso porque, o PLOA, o órgão do Governo responsável por organizar e distribuir os editais de concursos, já anunciou que muitas vagas de emprego no setor público de todos os Estados e regiões do Brasil ficarão disponíveis neste ano.

Alguns editais já foram até estão em vigência e as inscrições já estão a todo vapor.

Para conseguir se dar bem em um certame, é preciso se preparar e estar a par de todas as informações sobre o assunto, pois é uma seleção de caráter eliminatório e classificatório, onde quem tem mais conhecimento consegue um lugar melhor no ranking e, consequentemente, tem mais chances de ser contratado.

Por isso, é preciso mergulhar de cabeça nos estudos para obter o máximo de conhecimento antes da data de prazo final para a aplicação da prova.

Mas como estudar e trabalhar simultaneamente, em um mundo tão corrido que não sobra tempo para nada?

Se você também está se perguntando isso, então já pode parar de se preocupar. Pois temos a solução, e vamos te ensinar como fazer isso em alguns passos. Confira:

Faça um cronograma diário com todos os seus compromissos

O primeiro passo para ter uma rotina de trabalho e estudos conciliados é fazer um cronograma diário com todos os compromissos que você precisa realizar durante o dia.

Se você anotar todas as atividades a serem feitas, definir exatamente a quantidade de tempo que gastará com cada uma delas e seguir a risca esse cronograma, suas chances de não se estressar e de conseguir estudar mais diariamente, praticamente dobram.

Crie estratégias de estudo

O segundo passo para conseguir obter todos os conhecimentos necessários sobre a área que você escolheu para prestar o concurso é criar estratégias de estudo.

Por exemplo, busque por lugares ou horários em que você consiga ter mais concentração, trace metas diárias de informações a se obter. Enfim, faça com que seu corpo se adapte com a rotina de estudos da forma que preferir.

Faça uma lista de prioridades

Essa dica é super válida e eficaz, pois, se você souber exatamente quais são as suas prioridades, não perderá tempo com bobagens.

É fundamental saber que você tem uma rotina a cumprir e saber exatamente onde deseja chegar, para não ficar estressado e não ter vontade de desistir.

Por isso, anote suas prioridades e objetivos em um local que você tenha acesso todos os dias. Como na porta da geladeira ou na parede de seu quarto. Assim, você sempre se lembrará do motivo pelo qual está se esforçando tanto, e a rotina de trabalho e estudos não ficará tão pesada.

Não sobrecarregue seu cérebro

A última, mas não menos importante dica que temos para você é não sobrecarregar seu cérebro com muitas informações em simultâneo, e pouco descanso.

Se você não der o tempo necessário para que o cérebro processe todas as informações obtidas e descanse depois de um dia intenso de trabalho, poderá acarretar muitos problemas de saúde. Tanto psicológicos, quanto físicos.

Por isso, não use o tempo separado para o descanso nem para trabalhar, tampouco para estudar.

Agora que você já sabe como conciliar trabalho e estudos para concurso, é só colocar nossas divas em prática para conseguir se dar bem nas provas que estão por vir sem sobrecarregar seu cérebro e corpo!