Como consertar o Samsung Tablet não liga (5 formas de trabalho)

Está enfrentando problemas para ligar seu Samsung Tablet? Se você não conseguir ligar seu tablet Samsung, pode ser por motivos relacionados a software ou hardware. Esse problema pode ser encontrado devido a baterias descarregadas, bugs ou algum dano físico/de hardware. Se o seu Samsung Tablet não ligar e você estiver procurando uma solução, este artigo o guiará.

Consertar Samsung Tablet não liga ou tela preta

Vamos discutir algumas etapas de solução de problemas que você pode seguir se o Samsung Tablet não ligar.

Carregue seu dispositivo

Se o seu Samsung Tablet não ligar, pode estar sem bateria. Tente carregar seu dispositivo e verifique se ele liga ou não. Use um carregador certificado para carregar seu tablet Samsung. Se o seu tablet ainda não ligar, verifique se o carregador que você usa não está com defeito.

Se o carregador estiver com defeito, seu tablet não será carregado ou ligado. Tente carregar outro dispositivo com o mesmo carregador e cabo. Se outro dispositivo estiver carregando com o mesmo carregador, provavelmente o problema está sendo encontrado por algum outro motivo. Limpe a porta USB do tablet com um palito, pois poeira e sujeira na porta também podem causar problemas no carregamento do dispositivo.

No entanto, se o carregador não estiver carregando o dispositivo, substitua o carregador e tente carregar o tablet. Aguarde algum tempo e tente ligar o tablet novamente. Isso provavelmente deve funcionar, mas se não funcionar, vá para a próxima etapa deste artigo.

Executar reinicialização suave

Se o seu tablet Samsung não estiver ligando, tente uma reinicialização suave. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Potência + Diminuir volume chave em seu telefone.

Continue segurando a tecla até que o dispositivo reinicie.

Se o seu dispositivo inicializar em Modo de manutenção, selecione os Inicialização Normal modo da lista usando os botões de volume.

Agora, pressione o Poder para selecionar a opção e seu tablet inicializará normalmente.

Tente reiniciar seu tablet no modo de segurança

Outra coisa que você pode fazer é reiniciar o tablet no modo de segurança. Muitas vezes, o problema pode ocorrer devido a aplicativos e serviços de terceiros. Reiniciar o PC no modo de segurança deve corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o Poder botão para ligar o dispositivo.

Assim que você vir a tela de inicialização, pressione e segure o botão Volume baixo botão enquanto segura o Poder botão.

Solte os botões quando estiver no modo de segurança.

Se você começou a enfrentar esse problema depois de instalar algum aplicativo em seu tablet, pode desinstalar esse aplicativo agora e reiniciar normalmente.

Observação- Continue com este método somente se você estiver preso no loop de inicialização ou visualizar a tela de inicialização inicial.

Limpar Partição de Cache

Tente limpar a partição de cache se o Samsung Tablet não ligar. Se o problema estiver sendo causado devido a dados de cache corrompidos do dispositivo, limpar a partição de cache deve ajudar a corrigir o problema. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Em primeiro lugar, conecte seu tablet ao seu PC através do cabo USB. Você precisa garantir que seu tablet esteja conectado ao seu PC com o cabo, caso contrário você não poderá continuar.

Agora, pressione o Potência + Aumentar volume botão para inicializar seu tablet no modo de recuperação.

Navegue até o Limpar Partição de Cache opção usando as teclas de volume e pressione o botão Poder botão para selecioná-lo.

Confirme a limpeza do cache do seu dispositivo.

Depois de concluído, reinicie o dispositivo e verifique se o problema foi corrigido.

Redefinir tablet

Outra coisa que você pode fazer é redefinir o tablet. Se limpar a partição de cache não ajudou a corrigir o problema, você pode continuar com este método. No entanto, redefinir o tablet excluirá todos os seus dados, incluindo contatos, fotos, aplicativos e todas as outras coisas em seu tablet. Para redefinir o tablet, siga as etapas abaixo-

Conecte seu tablet ao seu PC com o cabo USB.

Depois de conectar seu tablet ao seu PC, pressione o botão Poder + Aumentar o volume botão. Seu tablet agora inicializará no modo de recuperação.

Selecione os Limpar dados / reinício fábrica opção; você pode navegar usando os botões de volume.

Após selecionar a opção, pressione a tecla Poder tecla para confirmar a seleção. Agora, confirme a redefinição do seu dispositivo.

Reinicie seu tablet e veja se ele liga ou não.

Visite o Centro de Assistência Samsung

Se você ainda encontrar esse problema, visite o centro de serviços da Samsung. Você pode visitar o centro de serviços da Samsung e obter o diagnóstico de seu dispositivo ou ir para o serviço de coleta e entrega, através do qual a equipe da Samsung coletará o dispositivo à sua porta e o devolverá após o reparo. Você pode entrar em contato com o Samsung Service Center sobre o problema que está enfrentando.

O técnico irá orientá-lo sobre o que pode ser feito a seguir, seja um problema de software ou hardware. Se uma peça precisar ser substituída, o centro de serviço fará isso.

Palavras Finais

Se o Samsung Tablet não ligar, siga as etapas acima para corrigir o problema. O problema pode ser encontrado devido a motivos relacionados a software ou a motivos relacionados a hardware. As etapas acima devem ajudar a corrigir o problema. Se você estiver enfrentando problemas ao seguir qualquer uma das etapas mencionadas acima, informe-nos na seção de comentários e nós o ajudaremos.

