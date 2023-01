como consultar o valor de janeiro no Caixa Tem

Dentro de dois dias o Governo Federal irá retomar oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do programa Bolsa Família. Os repasses referentes ao mês de janeiro vão começar no dia 18 e seguir até o dia 31. Todos os usuários deverão receber o patamar mínimo de R$ 60 por família.

Contudo, este valor mínimo de R$ 600 não indica que todos receberão este mesmo patamar. Em alguns casos, o cidadão pode receber mais do que este piso conforme a soma dos benefícios internos do programa. Não é preciso esperar pelo dia do seu pagamento e nem sair de casa para realizar a verificação do seu valor.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, qualquer cidadão pode conferir quanto vai receber em janeiro a partir do app do Caixa Tem. Abaixo, você pode conferir uma espécie de passo a passo para não se perder e saber com antecedência o valor que será depositado em sua conta.

Passo a passo da consulta

Baixe o app do Caixa Tem em seu celular;

Entre em sua conta (caso você ainda não tenha, crie um perfil do zero usando os seus dados pessoais);

Faça o seu login usando o seu CPF e a sua senha de acesso;

Clique na opção “Não sou um Robô”;

Selecione as imagens que aparecem no pequeno desafio e clique em Verificar;

Siga para Continuar.

Neste momento, vai se abrir a página inicial do app

Na parte de cima do menu, logo abaixo do seu nome, clique em Mostrar Saldo;

Clique na seta que vai aparecer abaixo para consultar o detalhamento dos valores.

Para as pessoas que solicitaram o consignado do Auxílio Brasil, este caminho no app também pode servir para a consulta dos abatimentos deste mês de janeiro. Assim, o indivíduo poderá saber quanto vai receber depois dos abatimentos realizados pela determinada instituição financeira.

Os dias de pagamentos

Embora o país tenha mudado de governo, o fato é que ao menos neste primeiro momento, os pagamentos do Bolsa Família serão parecidos com aquele formato já conhecido durante o Auxílio Brasil do ano passado.

Os pagamentos devem acontecer sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Como dito, em janeiro estes repasses ocorrem entre os dias 18 e 31, sempre com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada cidadão. Veja abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).

Como movimentar

As regras de movimentação também seguem as mesmas. Para movimentar o dinheiro do Bolsa Família basta usar o app do Caixa Tem, o mesmo utilizado para consulta. Através do aplicativo é possível pagar contas, transferir saldos e até mesmo gerar um código para saque.

O indivíduo também pode movimentar o dinheiro do Bolsa Família através dos cartões do Auxílio Brasil. Mesmo com a mudança no nome do programa, o fato é que o dispositivo seguirá funcionando da mesma forma.