Como corrigir a luz amarela no roteador Verizon Fios

Os roteadores possuem LEDs que indicam o status da sua conexão com a Internet. O roteador Verizon vem com luzes de cores diferentes – branco, azul, verde, vermelho e amarelo, cada um com algum significado por trás deles. Uma luz branca indica que tudo está funcionando bem com o roteador, a luz azul indica emparelhamento, a verde indica que não há tráfego e a vermelha indica algum problema, mas o que significa uma luz amarela?

Uma luz amarela sólida significa que não há conexão com a Internet, enquanto a luz amarela piscando indica a intensidade da conexão entre o roteador e o extensor. A frequência da luz amarela piscando mostra a força da conexão.

Conserte a luz amarela no roteador Verizon Fios

Se você estiver enfrentando o Yellow Light no roteador da Verizon e quiser corrigi-lo, este artigo o ajudará.

Reinicie seu roteador

A primeira coisa que você pode fazer é reiniciar o roteador. Isso corrigirá quaisquer erros técnicos na rota e o problema da luz amarela do Verizon Router. Para reiniciar o roteador, siga as etapas abaixo-

Desligue o roteador primeiro. Se o seu roteador tiver uma bateria reserva, desconecte-a também.

Desconecte também o roteador da tomada.

Agora, espere um minuto ou dois antes de continuar em frente.

Depois de esperar algum tempo, conecte o cabo de alimentação na tomada e ligue o roteador.

Verifique se o problema da luz amarela ainda é enfrentado ou não.

Conecte o Cabo Ethernet Corretamente

Outra coisa que você deve garantir é que o cabo Ethernet está conectado corretamente ao roteador. Você encontrará o cabo ethernet na parte de trás do seu roteador. Você pode tentar desconectar o cabo ethernet e inseri-lo novamente, garantindo que esteja conectado corretamente ao roteador.

Além disso, verifique se há algum dano no cabo. Se o cabo Ethernet estiver danificado, isso pode causar esse problema. Verifique se há sinais de desgaste no cabo. Se o cabo estiver danificado, você terá que substituí-lo.

Se o problema foi devido a um cabo danificado ou solto, isso deve corrigi-lo. No entanto, se você ainda enfrentar o problema de luz amarela do Verizon Router, passe para a próxima etapa de solução de problemas neste artigo.

Evite superaquecimento do roteador

Se você está enfrentando o problema de luz amarela do roteador da Verizon, pode ser devido ao superaquecimento do roteador. Isso geralmente acontece quando seu roteador fica ligado por horas e você não o desliga nem por um minuto. Além disso, quando nenhuma ventilação adequada é fornecida ao roteador, isso pode causar superaquecimento.

Se você estiver usando o roteador por muito tempo, desligue-o por alguns minutos e deixe-o esfriar. Você pode ligá-lo depois de algum tempo, uma vez que a temperatura caiu.

Além disso, certifique-se de fornecer ventilação adequada ao roteador. Mantenha-o aberto com fluxo de ar adequado para garantir que não superaqueça.

Traga seu extensor para perto de seu roteador

Se você estiver vendo uma luz amarela piscando no roteador da Verizon, isso indica a força da conexão do roteador e do extensor. A luz piscando mais rápido significa uma conexão forte, enquanto a luz piscando lentamente indica uma conexão fraca. A única correção para a luz amarela piscando será aproximar o extensor do roteador. Isso fortalecerá a conexão do seu roteador e extensor e resolverá o problema.

Redefinir roteador

Ao redefinir o roteador, ele retornará às configurações de fábrica. Isso limpará todas as alterações feitas no roteador e corrigirá todos os bugs que podem estar causando o problema da luz amarela. Você pode redefinir o roteador seguindo as etapas abaixo:

Procure o Botão de reset pinhole em seu roteador Verizon. Geralmente, você encontrará isso na parte de trás.

Insira um alfinete no orifício e pressione o botão por 20 segundos.

Seu roteador será reiniciado e o problema deve ter desaparecido há muito tempo.

O problema da luz amarela é encontrado devido à conexão ruim com a Internet. Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços se ainda estiver recebendo uma luz amarela em seu roteador Verizon. Muitas vezes, você pode encontrar uma luz amarela no roteador da Verizon quando a manutenção está em andamento na rede; seu provedor de serviços sobre o mesmo. Se houver algo errado com sua conexão, eles irão consertar, ou se houver alguma manutenção em andamento, eles irão te dizer quando você pode esperar a conectividade de volta.

Conclusão

Cada cor da luz LED no roteador indica o status da conexão em seu roteador. Uma luz amarela no Roteador da Verizon significa que algo está errado com sua internet. Se você estiver recebendo luz amarela no roteador da Verizon, as etapas acima devem ajudá-lo a corrigi-lo.

