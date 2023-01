Como Corrigir Incapaz de Acessar os Serviços Online Modern Warfare COD

‘Não é possível acessar os serviços online Modern Warfare’ é um dos erros mais comuns do COD Modern Warfare que alguém pode enfrentar. Muitos usuários relataram ter enfrentado um erro ‘Não foi possível acessar os serviços online’ ao tentar executar o COD Modern Warfare. Se você também estiver enfrentando esse erro, discutiremos as possíveis correções para o erro ‘incapaz de acessar os serviços online’.

O que faz com que o COD Modern Warfare não consiga acessar os serviços online?

Pode haver vários motivos para esse erro ocorrer. Vamos discutir por que alguém pode encontrar o COD Modern Warfare incapaz de acessar os serviços online.

Problemas com o servidor podem causar esse problema. Quando há algum problema com o servidor, você pode encontrar esse erro no COD. No entanto, recentemente, compartilhamos um guia sobre como corrigir o erro 6068 do COD warzone dev. Muitas vezes, o problema é causado por causa do erro do lado do servidor do jogo. Alguns problemas técnicos no servidor são o que mais causa o erro.

Você pode enfrentar esse problema quando estiver tendo uma velocidade de rede lenta. Se você estiver tentando jogar com uma conexão lenta à Internet, poderá encontrar esse erro. No entanto, se o problema for devido a esse motivo, ele poderá ser corrigido pelo usuário.

Outro motivo mais comum pelo qual você pode encontrar esse erro são os arquivos do jogo danificados. Se não houver nenhum problema com o servidor do jogo ou com sua conexão de rede, provavelmente os arquivos dos jogos podem estar danificados.

Arquivos danificados também podem interromper seu jogo e interromper a execução do jogo. É quando você pode encontrar o erro ‘Não é possível acessar os serviços online’ no COD Modern Warfare. Os arquivos dos jogos podem ser excluídos devido a malware no seu PC, e muitas vezes a atualização do sistema também afeta os arquivos devido aos quais podem ser corrompidos.

Consertando não é possível acessar os serviços online Modern Warfare COD

Agora que você conhece os motivos pelos quais pode encontrar o erro COD Modern Warfare incapaz de acessar os serviços online, vamos discutir as correções para ele.

1. Verifique o status do servidor: Modern Warfare não está se conectando aos serviços online



Conforme discutimos, nosso primeiro motivo para esse erro ocorrer é o erro do servidor do lado da Activision. Se você está enfrentando esse erro, há chances de que haja alguns problemas técnicos com o servidor do jogo.

Se algo der errado em um nível superior e os usuários de um local específico ou globalmente não conseguirem acessar o jogo, você poderá descobrir isso online. A Activision irá twittar sobre os problemas do servidor ou quaisquer outros problemas que estejam causando o erro.

Geralmente, você saberá sobre o problema pelo identificador de mídia social da Activision. Você também pode encontrar as notícias sobre isso na internet. Saiba que, se o problema for do lado do servidor e não do usuário final, não há nada que você possa fazer para resolvê-lo.

Nesse caso, você terá que esperar que o servidor volte a funcionar e o problema seja resolvido para que você possa jogar o jogo.

2. Verifique sua conexão com a Internet

A segunda razão que discutimos que pode causar esse erro é uma conexão de internet ruim. Se a velocidade da sua internet for muito lenta, o que você pode fazer é tentar se conectar a outra rede. Tente executar o jogo em uma rede diferente e verifique se funciona ou não. Se estiver funcionando na outra rede, você terá que solucionar problemas de sua conexão com a Internet.

Verifique a velocidade da sua internet em www.fast.com ou www.speedtest.net. Se você estiver usando um roteador e conectou seu PC com Wi-Fi, tente usar a conexão com fio em vez de Wi-Fi. Se isso não funcionar e a velocidade da Internet também for lenta, tente entrar em contato com seu ISP para solucionar o problema com sua Internet.

No entanto, se a sua internet estiver estável, mas você não conseguir jogar, provavelmente o erro é do lado do servidor. Se você já verificou algum problema do servidor e não encontrou nenhum, provavelmente é porque os arquivos do jogo foram excluídos.

3. Consertando os arquivos do jogo

Se você tentou as duas correções acima, o último recurso será reparar os arquivos do jogo. Estaremos discutindo como você pode corrigir os arquivos do jogo COD Modern Warfare no PS4, Xbox One e Windows PC.

Corrigir arquivos de jogos no Windows PC

Primeiramente você terá que fechar todos os processos da Blizzard. Para isso, abra o gerenciador de tarefas pressionando o Ctrl+Shift+Esc combinar juntos. Agora dirija-se ao processos guia (se você ainda não estiver nela quando o gerenciador de tarefas abrir). Agora no processos guia, selecione todos os agentes, processos de jogo e aplicativo de desktop Blizzard Battle.net. Agora finalize os processos clicando no botão Fim do processo botão.

Agora dirija-se ao Battle.net pasta. Você geralmente encontrará esta pasta no local C:\Dados do Programa\ ou no local onde você instalou o jogo.

Excluir o Batalha . internet pasta.

Corre Battle.net e você será solicitado a atualizar o jogo. Atualize o jogo e você poderá jogá-lo sem enfrentar o erro COD Modern Warfare incapaz de acessar os serviços online.

Consertar arquivos de jogos no PS4

Para corrigir os arquivos do jogo no PS4, abra o definições cardápio.

Agora no definições menu, vá para o armazenar e o select armazenamento do sistema.

Em seguida, selecione dados salvos. Agora escolha o jogo e você poderá acessar os dados salvos do jogo.

aperte o opções botão e, em seguida, exclua. Exclua os arquivos e, quando executar o jogo novamente, você será solicitado a atualizá-lo. Depois de atualizar os arquivos, você poderá jogar o jogo.

Corrigir arquivos de jogos no Xbox One

Vou ao definições do Xbox Home.

Agora no definições cabeça para o Sistema e então selecione Armazenar.

Vá para o Gerenciar armazenamento que você encontrará no lado direito da tela. Selecione ver conteúdos.

Selecione o jogo e pressione o botão Cardápio botão. Agora depois de apertar o botão Cardápio botão, selecione o gerenciar jogo opção.

Para acessar os dados salvos do jogo, selecione o dados salvos opção que você encontrará no lado esquerdo da tela e, em seguida, escolha o jogo.

Você encontrará a opção de excluir no opções cardápio. Exclua os arquivos e execute o jogo novamente. Você será solicitado a atualizar o jogo. Uma vez feito, você poderá reproduzi-lo sem nenhum erro.

Palavras Finais

Espero que você ache este artigo útil para corrigir o erro COD Modern Warfare’ Unable to access online services’. Estamos muito animados para vê-lo. Se ajudou, informe-nos na seção de comentários.

LEIA TAMBÉM: