Como corrigir o código de erro 2901 em Modern Warfare 2 e Warzone 2

Os usuários relatam um novo erro com Modern Warfare 2 e Warzone 2. Os jogadores relataram que uma nova mensagem de erro está sendo exibida na tela: Código de erro 2901. Todos sabemos quantos jogadores estão ativos em Modern Warfare 2 e Warzone 2. Ambos os jogos superaram o mercado e os jogadores adoram as novas missões e conceitos que são adicionados diariamente.

Mas como mencionamos sobre código de erro 2901, está arruinando toda a experiência de jogo dos jogadores. E eles ficam muito irritados por causa disso. Os jogadores estão procurando ativamente por alguma orientação através da qual possam corrigir o problema. No entanto, não é tão simples quanto você pensa.

Criamos este guia para ajudar a resolver o problema e permitir que você jogue novamente. Neste guia, listaremos por que você está enfrentando o problema. Também listaremos os métodos pelos quais você pode resolver o problema.

O que são códigos de erro 2901 em Modern Warfare 2 e Warzone 2?

O código de erro 2901 ocorre acidentalmente sempre que os jogadores estão tentando iniciar o jogo ou quando estão na partida. Os jogadores relataram que sempre que a mensagem imediata de Código de erro 2901 chega, o jogo trava, trava ou não funciona corretamente. Devido a isso, os jogadores estão enfrentando muitos problemas. No entanto, existem várias razões disponíveis para o problema. Vamos listá-los abaixo, portanto, verifique-os.

Você está usando a versão antiga do jogo.

O dispositivo não está conectado a uma conexão de internet estável, o que pode ser um motivo para o problema.

O Firewall ou Antivírus do Windows bloqueia as respostas do servidor do jogo.

Existem alguns arquivos corrompidos nos arquivos do jogo instalado.

Você não está usando o driver da placa gráfica mais recente.

Corrija o código de erro 2901 de Modern Warfare 2 e Warzone 2

Sabemos que você está procurando ansiosamente por métodos para corrigir o problema. No entanto, não será simples, pois você precisará conhecer os processos e, depois disso, poderá implementá-los. Listamos os métodos abaixo, portanto, verifique-os corretamente.

Reinicie o jogo

Se você estiver enfrentando o problema, a primeira coisa que deve tentar é reiniciar o jogo. Ao reiniciar o jogo, você poderá dar um novo começo. Quando o jogo for iniciado novamente, ele iniciará novamente todos os arquivos de inicialização e os arquivos de jogo necessários com todas as autoridades. Ao fazer isso, há chances de que os pequenos bugs sejam corrigidos e o jogo volte a funcionar corretamente.

Verifique a sua conexão com a internet

A conexão com a Internet desempenha um papel significativo na execução correta do jogo. Se a sua conexão com a internet não for estável, há uma chance de que código de erro 2901 Vai acontecer. Muitos jogadores relataram enfrentar o problema devido à conexão instável com a Internet. Também pode acontecer com você.

Sugerimos que você verifique a velocidade de conexão com a internet com a qual você está conectado. Para fazer isso, você deve usar o verificador de velocidade da Internet. Siga as etapas abaixo para verificar a conexão com a Internet.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo.

Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Se a velocidade for superior a 50 Mbps, você está conectado com uma boa conexão de rede. Mas se não, você deve consertar seu roteador ou mudar a rede para rodar o jogo sem problemas.

Execute o jogo como administrador

Há chances de que o Código de Erro 2901 seja encontrado com você porque não foi concedido a ele todas as autoridades necessárias. Há chances de isso acontecer, então sugerimos que você tente dar ao jogo todas as configurações de administrador e verifique se o problema foi resolvido. Para fazer isso, você precisa seguir as etapas abaixo.

Em primeiro lugar, selecione o jogo Modern Warfare 2 ou Warzone 2.

Agora, clique com o botão direito do mouse no aplicativo.

Lá você verá a opção de “Executar como administrador.”

Selecione a opção e clique em “ Sim .”

.” Verifique se o jogo está funcionando bem ou não.

Se começar a funcionar corretamente, sugerimos que você mantenha esta configuração permanentemente para este aplicativo. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas listadas abaixo.

Clique com o botão direito do mouse no jogo Modern Warfare 2 ou Warzone 2.

Clique na opção de Propriedades.

Agora, vá para a opção de “Compatibilidade.”

Depois disso, você verá a opção “Execute este programa como administrador.”

Ative-o e clique nos botões Aplicar e OK para salvar as alterações.

Ao fazer essa configuração, você pode abrir o aplicativo com configurações de administrador todas as vezes sem seguir nenhum procedimento extra.

Se houver alguma atualização pendente do jogo, o código de erro 2901 aparecerá na tela. Há chances de que esse problema esteja ocorrendo na versão antiga. Sugerimos que você verifique manualmente a atualização e veja se o problema foi resolvido na versão mais recente do jogo ou não. O usuário precisará seguir as etapas listadas abaixo.

No Battle.net

Primeiro de tudo, abra o aplicativo no seu PC.

Agora, selecione Modern Warfare 2 ou Warzone 2.

Clique no ícone de configurações.

Selecione Verificar atualizações.

Agora, espere um pouco. Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

No vapor

Primeiro de tudo, abra o aplicativo no seu PC.

Agora, vá para a Biblioteca.

Selecione Modern Warfare 2 ou Warzone 2.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Verificar atualizações.

Agora, espere um pouco. Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se os arquivos do jogo não forem baixados corretamente ou se houver alguns arquivos corrompidos, o jogo não será executado corretamente. O cliente Steam possui um recurso que pode reparar os arquivos corrompidos do jogo depois de escaneá-los. Ao usar esse recurso, podemos corrigir rapidamente o problema em Modern Warfare 2 e Warzone 2. Você precisará seguir as etapas abaixo para fazer isso.

Primeiro de tudo, abra o aplicativo no seu PC.

Agora, vá para a Biblioteca.

Selecione Modern Warfare 2/Warzone 2.

Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades.

Vá para os arquivos locais.

Clique em Verificar integridade dos arquivos do jogo.

Aguarde até que o processo seja concluído.

Após a conclusão do processo, reinicie o PC.

Verifique a interrupção do servidor

Antes de implementar o outro método de solução de problemas, sugerimos que você verifique o status do servidor do jogo. Se houver problemas com o servidor do jogo, o código de erro 2901 será encontrado no PC. Nesse caso, os jogadores não poderão fazer nada porque isso acontecerá no back-end do jogo.

Somente os desenvolvedores poderão corrigir esse problema. Confira o site oficial de Modern Warfare 2 ou Warzone 2 e a conta oficial de mídia social, pois se houver algum problema com o servidor do jogo, a empresa anunciará no site ou nas redes sociais. E se houver alguma interrupção do servidor, você precisará aguardar o tempo para corrigi-lo.

Desativar o Firewall do Windows

O Firewall pode ser um motivo por trás do Código de erro 2901. Ele impede que atividades suspeitas sejam recebidas no PC e, se tiver bloqueado o jogo, o código de erro será exibido na tela. No entanto, não se preocupe com essa situação, pois você pode tentar resolver o problema rapidamente desativando o Firewall do Windows. Para fazer isso, você precisará seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o menu Iniciar pressionando a tecla Windows.

Tipo “ Firewall do Windows Defender ” na barra de pesquisa.

” na barra de pesquisa. Clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Agora, no lado esquerdo da tela, você verá a opção de “ Ative ou desative o Firewall do Windows. “ Clique nisso.

Clique nisso. Assim que a outra tela for carregada, você verá a opção “Desativar o Firewall do Windows”. Por favor, desligue-o para redes privadas e públicas.

Depois disso, clique em Salvar e verifique se o jogo está funcionando bem ou não.

Desative seu antivírus

O Antivírus também funciona de forma semelhante ao Firewall do Windows Defender. Portanto, há chances de o antivírus estar bloqueando as respostas do jogo em seu servidor. Sugerimos que você tente executar novamente o jogo desativando o antivírus e verificando se ele funciona. Você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas fornecidas abaixo.

Abra o antivírus que está instalado no seu PC.

Depois disso, abra as configurações.

Desative o antivírus em suas configurações.

É isso; verifique se o problema foi resolvido.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos, sugerimos que você reinstale o jogo em seu dispositivo se o problema persistir. Estamos fazendo isso porque pode haver arquivos corrompidos específicos que não estão funcionando corretamente, devido aos quais você está enfrentando o problema.

Portanto, primeiro desinstalaremos os arquivos do jogo e todos os seus dados. Depois disso, assim que o jogo for desinstalado do dispositivo, reiniciaremos o sistema. Instalaremos o jogo da Loja quando o sistema for iniciado novamente. Depois disso, verificaremos se o problema persiste ou não.

O problema pode ocorrer se você estiver usando a versão antiga do sistema operacional. Muitos jogadores relataram que resolveram o problema atualizando o sistema operacional para a versão mais recente. Você também pode tentar isso seguindo as etapas abaixo mencionadas.

Abra o Menu Iniciar.

Vá para as configurações.

Clique em Windows Update no lado esquerdo da tela.

Agora, clique em verificar se há atualizações.

Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

É isso e pronto.

Mesmo depois de tentar todos os métodos, é hora de entrar em contato com o suporte da equipe se o problema não for resolvido. Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2 é um jogo de primeira linha, oferecendo um excelente serviço aos seus jogadores.

Portanto, você pode tentar entrar em contato com o suporte ao cliente se o problema não for resolvido. Depois de entrar em contato com o suporte ao cliente, eles solicitarão detalhes específicos e, depois disso, certamente encontrarão uma solução para o problema.

Empacotando

Modern Warfare 2 e Warzone 2 são jogos de ação e aventura muito bem avaliados. Milhões de usuários baixaram e jogaram o jogo ativamente. Todos estão satisfeitos com a jogabilidade em que os desenvolvedores trabalharam. No entanto, alguns jogadores estão relatando alguns problemas com o jogo.

Muitos jogadores têm código de erro relatado 2901. Se você não sabe, não é um erro significativo. Você pode tentar corrigi-lo rapidamente usando os métodos listados acima. Nesta postagem, também listamos os motivos que podem ser a causa do problema.

Portanto, tente analisar o problema antes de implementar os métodos. É isso para este guia. Para obter mais guias desse tipo, continue visitando nosso site. Informe-nos na seção de comentários abaixo se tiver alguma dúvida ou sugestão.

