Como corrigir o RTT aleatoriamente no Android (2023)

Muitos usuários estão procurando por uma consulta que não é nova, mas os confundiu muito. Os usuários estão procurando por “Por que o RTT liga aleatoriamente o Android?” Existem vários motivos disponíveis para o seu telefone Android ligar aleatoriamente. Pode ser falha do botão liga / desliga, problemas de bateria ou problemas de software. Isso pode acontecer por qualquer motivo. Você tem que avaliar o motivo por trás disso para saber a causa do problema.

No entanto, há chances de que seu telefone Android esteja ligando aleatoriamente devido ao recurso RTT. Se você não sabe, RTT significa Real-Time Transmission, introduzido no Android 4.4. Os desenvolvedores adicionaram esse recurso para que o dispositivo possa se comunicar em tempo real, mesmo que as mensagens e notificações do dispositivo estejam desativadas.

Muitos usuários acham que esse recurso não é útil porque eles enfrentam muitos problemas devido ao RTT no telefone. Este post irá informá-lo sobre RTT e Por que o RTT liga aleatoriamente o Android.

O que é RTT no Android?

O RTT é um texto em tempo real que aparece no seu telefone porque o telefone Android está tentando se conectar a um servidor RTT. O RTT foi introduzido para tornar a entrega de mensagens muito mais rápida. É uma tecnologia semelhante ao SMS, mas quando alguém envia RTT, a pessoa próxima o recebe instantaneamente. Isso não é enviado pela rede celular, mas usa a rede IP.

Como utiliza a rede IP, as mensagens são entregues em alta velocidade, sendo mais indicado para emergências, ou a pessoa que você deseja contatar é surda ou tem algum problema de audição.

Quando os recursos foram adicionados aos dispositivos Android, muitas redes celulares vieram com a oferta de entregar mensagens RTT gratuitamente. No entanto, caso não saiba, as mensagens RTT custam mais do que o SMS; assim, muitas redes de operadoras interromperam essa oferta.

Mas, a partir de agora, os RTTs são enviados com a ajuda de uma rede de dados, portanto não trará muitos problemas para as empresas ou usuários. Esse recurso é amplamente utilizado por pessoas com problemas de fala ou audição. Durante a chamada, eles podem usar as mensagens RTT para mensagens em tempo real.

Como verificar o suporte RTT em qualquer telefone Android?

Muitos usuários estão confusos sobre se o telefone suporta RTT ou não. Você pode verificar isso rapidamente entrando em contato com o provedor de rede da sua operadora. Além disso, existem algumas etapas que você precisa seguir para verificar o suporte RTT.

Abra o aplicativo de telefone no seu dispositivo.

no seu dispositivo. Clique em Mais .

. Toque em Configurações .

. Vamos para Acessibilidade .

. Agora, você verá a opção RTT lá.

Se as opções estiverem lá, significa que o telefone suporta RTT.

Por que o RTT liga aleatoriamente o Android? (2023)

Explicamos por que o RTT foi adicionado aos dispositivos Android e iPhone. Estamos aqui para explicar “Por que o RTT liga aleatoriamente o Android?”. O RTT é uma mensagem de texto em tempo real que envia instantaneamente as mensagens ao destinatário. É usado para entrega mais rápida ou em emergências. O RTT foi adicionado para que os usuários pudessem ver as mensagens instantaneamente. A pessoa pode ver e responder enquanto você digita as mensagens.

As mensagens são enviadas pela Rede IP; assim, fica mais acessível tanto para o destinatário quanto para o remetente receber a mensagem e respondê-la. No entanto, se o seu celular estiver bloqueado e o remetente lhe enviar a mensagem RTT, o android ligará porque deve mostrar a mensagem. É porque o motivo do RTT é a entrega instantânea e, se os usuários não puderem vê-lo, não haverá benefício em usar o RTT. O telefone Android liga automaticamente sempre que alguém usa o RTT para enviar mensagens.

Além disso, se você perceber que seu dispositivo Android está ligando aleatoriamente, é provável que o RTT esteja funcionando. O RTT envia constantemente a localização atual para o servidor do Google para que funcione corretamente.

Muitos usuários relataram esse problema. Devido a isso, eles já estão enfrentando problemas comuns com seus dispositivos, pois o RTT continua enviando atualizações regulares de localização para o Google Server, de modo que a bateria dos celulares é descarregada. Junto com ele, os recursos do aparelho também estão sendo usados ​​em segundo plano. Isso torna o celular mais lento e causa problemas de aquecimento.

Para corrigi-lo, muitos usuários tentaram desligar o RTT, mas o dispositivo o liga sozinho, o que faz com que os usuários tenham problemas com o dispositivo. No entanto, listamos como você pode desativá-lo.

Como desativar o RTT no Android

Muitos usuários não acham esse recurso muito útil ou desejam desativar as mensagens de texto em tempo real por outros motivos. Os usuários precisarão seguir algumas etapas, listadas abaixo. Seguindo as etapas listadas abaixo, os usuários podem desligar rapidamente o RTT em telefones Android.

Abra o aplicativo Telefone no dispositivo.

Agora, vá para Configurações.

Clique em Chamadas.

Selecione Configurações Adicionais.

Toque em RTT.

Selecione “Não use RTT.”

Você desligou o RTT.

Muitos usuários enfrentam o problema de o RTT ser ativado automaticamente, mesmo depois de desligá-lo. Isso acontece porque o RTT envia atualizações constantes para o servidor do Google. Se você quiser desativá-lo, desative o Histórico de localização do Google. No entanto, pode causar problemas, pois alguns outros aplicativos que dependem do histórico de localização não funcionarão corretamente. Find My Phone é um deles. Certifique-se das configurações que você vai fazer.

Empacotando

Muitos usuários ficaram confusos sobre “Por que o RTT liga aleatoriamente o Android?” Nesta postagem, explicamos tudo sobre o RTT e respondemos à consulta para ajudá-lo a entender por que você enfrenta esse problema. Também listamos algumas maneiras de desligar o RTT no seu dispositivo.

perguntas frequentes

1. Por que o RTT está aparecendo no meu telefone?

O RTT é usado para enviar mensagens instantâneas ao destinatário. Você encontrará esse recurso no Android e no iOS porque ajuda as pessoas com deficiência auditiva e de fala a enviar mensagens de conversação em tempo real durante a chamada. Também funcionará mesmo sem a chamada.

2. Como faço para me livrar do RTT?

Para se livrar do RTT no Android, siga os passos abaixo.

Abra o Aplicativo de telefone.

Vá para as configurações.

Clique em chamadas .

. Selecione Configurações adicionais.

Toque em RTT.

Selecione “Não use RTT.”

Você desligou o RTT.

3. Como liguei o RTT?

Para ligar o RTT durante a chamada, siga os passos abaixo.

Quando estiver conectado em uma chamada, toque em RTT.

Digite a mensagem. Quando você começar a digitar a mensagem, ela ficará visível para o destinatário.

