Como criar uma conta Starlink 2023

Mesmo em 2023, ainda existem muitas áreas ao redor do mundo sem conectividade básica com a Internet. As velocidades lentas e os serviços não confiáveis ​​dificultam a conexão das pessoas nessas áreas.

Com o Starlink, em breve poderemos acessar a internet via satélite no conforto de nossas casas usando os melhores telefones Android. Embora o Starlink esteja fazendo um ótimo trabalho ao fornecer internet em todo o mundo, ainda existem muitos usuários que não sabem como criar uma conta Starlink ou como fazer login nela.

Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, mencionei algumas etapas fáceis com as quais você pode fazer login na conta Starlink. Então, vamos começar com eles.

O que é uma conta Starlink?

Em áreas remotas e rurais, a Starlink oferece acesso à Internet de alta velocidade e baixa latência. O aplicativo Starlink facilita a configuração do Starlink e o gerenciamento do seu nome de usuário WiFi. É fácil e simples monitorar sua rede com a interface simples fornecida por este software, esteja você a milhares de quilômetros de distância ou apenas próximo.

A constelação de satélites Starlink permite que você se conecte à Internet com uma conta por meio da constelação de satélites Starlink. Além de sua estação terrestre, você pode acessar um aplicativo Starlink para gerenciar sua conta e entrar em contato com o suporte ao cliente. Há uma taxa mensal associada ao Starlink Premium. Vai custar $ 2.500 para comprar a antena e assinar a revista.

Durante a vida útil do produto, há uma taxa de serviço única de US$ 5.000. Vale a pena pagar pelo serviço de Internet com melhor desempenho para algumas pessoas. Considerar o serviço padrão da Starlink pode valer a pena se você precisar apenas de uma conexão rápida à Internet.

Como funciona o Starlink?

Usando tecnologia de satélite, a Starlink oferece serviços de Internet que estão disponíveis há décadas. Os dados da Internet via transmissão via satélite usam sinais de rádio, não tecnologia de cabo, como fibra ótica.

Os usuários do Starlink na Terra recebem dados de satélites em órbita, que por sua vez os retransmitem para as estações no solo. Os satélites da Starlink pesam 573 libras e têm uma superfície plana. É possível encaixar 60 satélites em um foguete SpaceX Falcon 9. Para facilitar a computação de ponta na Terra, a Starlink cria uma rede de baixa latência no espaço.

Existem muitos desafios envolvidos na configuração de uma rede espacial, especialmente porque a baixa latência é um requisito essencial. Para atender a essa demanda, a SpaceX planeja orbitar o mundo em órbita baixa com quase 42.000 satélites do tamanho de tablets.

Como criar uma conta Starlink em 2023

Aqui estão as etapas que você precisa seguir para criar uma conta Starlink e acessar os detalhes de login:

Para começar, visite Starlink.com . Depois de inserir um endereço de serviço, clique em Ordem na parte inferior da página. Na página do pedido, insira suas informações pessoais e de cobrança. Seu pedido será confirmado pela Starlink por e-mail ( [email protected] ). No entanto, verifique sua pasta de lixo ou spam se não o vir em sua caixa de entrada. Em seguida, vá até o final do e-mail e clique no botão entrar na minha conta . Digite seu endereço de e-mail e senha para criar uma conta de login Starlink. Por fim, agora você deve conseguir fazer login na sua conta Starlink com as informações da sua conta.

Como fazer login na conta Starlink

1. O primeiro passo é visitar Starlink.com. No canto superior direito da página inicial, há uma área de membros.

2. O próximo passo é clicar nele e você será levado diretamente para a tela de login.

O próximo passo é inserir as informações de login do Starlink (e-mail e senha) que você criou quando abriu sua conta Starlink.

Como redefinir sua senha do Starlink

Suponha que, no caso, você já tenha uma conta, mas não se lembra dos detalhes de login do Starlink; então você pode redefini-lo. No entanto, sua senha Starlink pode ser redefinida seguindo estas etapas:

Para acessar a Área de Membros, você precisa ir até a página inicial do Starlink e clicar em Membros Área . Clique Esqueceu sua senha? quando o pop-up de login aparecer. Então clique Reiniciar aqui . Agora você será direcionado para a página de redefinição de senha, onde deverá inserir seu endereço de e-mail. No entanto, é importante observar que existem dois campos para inserir seu endereço de e-mail. Digite seu endereço de e-mail na primeira caixa se você for um membro. No entanto, se você trabalha para uma instituição, deve usar a segunda caixa. Você receberá um e-mail com um link para redefinir sua senha após inserir seu endereço de e-mail. Você encontrará um link nesse e-mail. Você receberá sua nova senha temporária quando clicar no link do segundo e-mail. Para acessar o link, copie a senha e clique nele. Depois de clicar no link, você será direcionado para a página de login, onde precisará colar sua senha copiada. Ao fazer login, você será direcionado para a Área de Membros, onde deverá alterar sua senha no Minha conta seção. Certifique-se de salvar sua nova senha. Clique em editar para fazer isso.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Posso obter Starlink, onde moro?

Atualmente, a Starlink oferece serviço para 36 países, mas sua cobertura é limitada. Nos próximos anos, a empresa planeja estender a cobertura para o restante dos EUA continentais

O mapa de cobertura da Starlink indica que alguns países em breve poderão usar os serviços da Starlink, mas vários países, incluindo Rússia, China, Cuba e Coréia do Norte, não poderão usar os serviços da Starlink. Por outro lado, Paquistão, Índia, Nepal e Sri Lanka são marcados como em breve.

Você pode usar o Starlink com mau tempo?

Condições climáticas adversas foram levadas em consideração ao projetar o Starlink. Em seu site, a empresa diz:

O Starlink foi testado e projetado para resistir a condições climáticas extremas, incluindo granizo, chuvas fortes, ventos fortes e até neve derretida. No entanto, para manter o desempenho durante condições climáticas extremas, uma antena phased array e satélites LEO são usados ​​pela Starlink.

Quantos satélites Starlink existem no espaço?

A SpaceX lançou um total de 53 satélites no que foi o 33º lançamento do programa Starlink 2022 em 24 de julho de 2022. Starlink lançou 46 satélites em 22 de julho de 2022, após um lançamento bem-sucedido em 22 de julho de 2022. Quase 3.000 satélites foram lançados em órbita baixa da Terra pela empresa até agora.

Conclusão

Então, é assim que você pode facilmente criar uma conta Starlink ou como fazer login nela. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso você tenha alguma dúvida, comente abaixo e nos avise.

