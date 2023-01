Como descobrir se a Internet Starlink está disponível em sua área 2023

Devido à sua introdução, Starlink alterou permanentemente a indústria de internet via satélite. Starlink ainda está no começo; no momento, está passando por uma fase de desenvolvimento conhecida como “Teste beta.” Durante o teste beta, um produto é disponibilizado a um grupo seleto de usuários antes de ser disponibilizado ao público em geral, a fim de identificar e resolver quaisquer problemas antes de ser lançado ao público. Ainda assim, mais e mais pessoas querem saber se o Starlink está disponível em sua área ou não.

A Starlink espera lançar mais de 30.000 satélites no espaço, mas só conseguiu lançar cerca de 1.600 até agora. A internet Starlink ainda tem um longo caminho a percorrer antes de ser concluída. No entanto, se você quiser saber se o Starlink está disponível em sua área, continue lendo.

O Starlink está disponível na sua área?

A maior parte dos Estados Unidos agora tem acesso ao Starlink, mas quando exatamente você pode começar a receber o serviço depende de muitos fatores, como o número de satélites em órbita, o número de estações terrestres e a contagem atual de assinantes em sua área.

Nem todos os lugares têm Starlink, mas definitivamente Starlink RV. Para quem viaja pelo Starlink RV parece ser uma opção melhor.

Como descobrir se o Starlink está disponível em sua área?

O serviço de internet Starlink requer uma verificação de localização antes que você possa se inscrever em seus serviços. Felizmente, é um processo fácil que pode ser feito online em questão de segundos:

Vamos para esse link. Digite seu endereço e clique em Peça agora. Verifique que tipo de pedido você pode fazer. A partir de agora, existem duas opções: Depósito de reserva e Pedido Completo.

No momento da redação deste artigo, verificamos se o Starlink está disponível em Ohio ou não. Infelizmente, de acordo com o Starlink, não está disponível até que eles se expandam completamente. Se você é de Ohio ou de uma região próxima, pode esperar que o Starlink chegue à sua casa em meados de 2023. No entanto, o Starlink para RV está disponível mais amplamente.

O que é a pré-venda da lista de espera Starlink?

Se você ver “Starlink está atualmente em capacidade em sua área…” na tela, significa que o serviço está disponível, mas você precisará entrar na lista de espera e esperar que o Starlink fique disponível em sua área.

A pré-encomenda e a entrada na lista de espera exigem um pagamento inicial de $ 99. Se você encomendar o Starlink, a empresa fornecerá uma data de entrega estimada. Seu pedido pode não ser atendido até o terceiro trimestre de 2023 ou posteriormente, por exemplo.

Você será notificado na página da sua conta Starlink se pagar o depósito de $ 99 e a data estimada de disponibilidade do serviço mudar. Você pode cancelar sua pré-encomenda a qualquer momento e receber um reembolso total, incluindo o depósito.

Qual é o custo total do Starlink?

Se você conseguir fazer um pedido e receber a mensagem “O serviço para este pedido é garantido apenas neste local,” parabéns, o serviço Starlink está atualmente disponível em sua área. O kit de hardware Starlink de $ 599 requer pagamento integral no momento da compra. Dependendo da sua localização, frete e impostos podem ser custos adicionais.

Existe uma política de reembolso de 30 dias para compras Starlink. Você pode receber seu dinheiro de volta na íntegra se devolver o hardware em até 30 dias após o recebimento do kit e o serviço não atender às suas expectativas.

O Starlink está disponível na minha área? Verifique a disponibilidade do Starlink

O Starlink está disponível na minha área? Se você visitar o site oficial da Starlink, verá que há um mapa interativo que indica quais regiões do país podem fazer pedidos completos e quais regiões devem fazê-lo com antecedência. Aqui está o link direto para o mapa de cobertura interativo.

Você pode ter uma boa ideia de quanto do país pode ser alcançado pelo Starlink com a ajuda desta ferramenta útil.

Você também pode inserir seu endereço e fazer com que o mapa amplie automaticamente para esse local. A disponibilidade do Starlink pode então ser determinada olhando o mapa e vendo de que cor ele é.

Você pode obter Starlink agora?

Já disponibilizamos o link para o mapa interativo de cobertura acima. Você pode conferir lá. Se você perceber que sua localização tem Starlink, poderá obtê-lo em breve. No entanto, conforme mostrado na imagem abaixo, mostra que a Índia está pendente de aprovação regulatória. Isso significa que, até que o governo aprove o uso, o Starlink não está disponível até então.

Outros países como a Austrália têm cobertura Starlink completa. Isso significa que, se você estiver na Austrália, poderá instalar o Starlink em sua casa imediatamente.

Mapa de Cobertura Starlink em 2023

o Mapa de cobertura Starlink mostra as áreas onde o serviço está disponível atualmente ou planeja estar disponível no futuro. Para verificar a cobertura de Internet da Starlink, os usuários podem visitar o site da Starlink e inserir seu endereço ou localização para verificar se o serviço está disponível em sua área.

Além disso, o site também fornece informações sobre o desempenho esperado do serviço em diferentes áreas, incluindo as velocidades esperadas de download e upload, bem como a latência esperada.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode descobrir se o Starlink está disponível em sua área. Esperamos que você tenha achado este guia útil. À medida que mais e mais pessoas conhecem o Starlink e os recursos que ele pode trazer para aqueles com internet lenta e cara, a demanda pelo serviço está disparando.

Você pode usar vários recursos no site da Starlink para descobrir se o serviço está disponível em sua área. No final, o número de satélites em órbita e a densidade de outros usuários em sua área imediata determinarão a confiabilidade do serviço.

