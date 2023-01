Como entrar em contato com o suporte ao cliente da Starlink em 2023 (e-mail/telefone)

Você deve entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink se estiver tendo problemas. Além disso, você deve fazer isso se estiver enfrentando problemas como o erro Starlink Disconnected. Embora a Starlink se destaque em muitas áreas, seu atendimento ao cliente atualmente carece da experiência ou velocidade que se espera de uma empresa desse tipo.

Quase todos os dias, alguém quer saber com quem falar na Starlink para resolver seu problema. Como não há linha de suporte, endereço de e-mail ou mesmo um formulário de contato disponível em seu site, isso deixa os novos clientes extremamente confusos. Como resultado, aqui está um guia para entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink.

Pode haver vários motivos para você entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink. Você pode estar enfrentando uma conexão de internet lenta. Ou você pode estar tendo algumas dúvidas sobre cobrança. Por último, mas não menos importante, você está planejando se mudar para um novo local.

Qualquer problema que você enfrente, você pode contatá-los, e eles certamente fornecerão uma solução confiável e funcional. Agora que você decidiu entrar em contato com o suporte da Starlink, leia este guia para descobrir.

Entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink é fácil se você seguir estas etapas corretamente. No entanto, lembre-se de que, se você já pagou $ 599 pelo kit e está no período de pré-espera, não poderá entrar em contato com o Starlink para saber sobre atualizações sobre o seu serviço. Escusado será dizer que você pode simplesmente cancelá-lo e obter um reembolso total. Com isso dito, siga estas etapas fáceis para entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink.

Acesse a página de suporte do Starlink. Você deve estar logado para prosseguir para a próxima etapa. Se você estiver usando seu aplicativo móvel, certifique-se de estar logado e toque em Apoio, suporte. No PC, você pode navegar pelos vários tópicos de ajuda e, em seguida, abrir um e clicar no botão Não gostar. Depois de tocar no botão de não gostar ou de não gostar, você será levado a um formulário. Agora preencha o Assunto e adicione seu problema completo na caixa abaixo disso. Clique em Enviar pedido.

É isso. Agora o suporte da Starlink entrará em contato com você.

Como verificar o status do ticket de suporte Starlink?

Agora que você já enviou um tíquete de suporte, talvez queira verificar o andamento dele. Para isso, vá para Starlink Support e clique em Apoio, suporte. Agora toque em Todas as mensagens. Aqui você pode ver a lista de todas as consultas de suporte e tickets gerados.

Quanto tempo o Starlink leva para resolver as consultas?

Normalmente, o suporte Starlink leva cerca de 72 horas para entrar em contato com você e resolver suas dúvidas. Se o seu problema não for tão grande, as páginas de suporte no Starlink Support são suficientes para colocar seu dispositivo de volta nos trilhos.

Existe um número de linha de atendimento ao cliente Starlink?

Na hora de escrever, não há número de linha de ajuda Starlink disponível. Curiosamente, os caras que vêm para a instalação também hesitam em compartilhar seus números de contato caso algo apareça. Embora possa parecer um pouco suspeito, não há com o que se preocupar. O sistema Starlink Support Ticket costuma ser suficiente para ajudá-lo durante todo o processo.

Existe um e-mail de suporte ao cliente Starlink?

Sim, há suporte e um e-mail de reclamação da Starlink. O endereço de e-mail é [email protected]. No entanto, sugerimos que você siga a abordagem do tíquete de suporte, pois assim poderá acompanhar o progresso. Além disso, o sistema de tickets é muito mais rápido.

Se você deseja continuar pelo método de e-mail, certifique-se de adicionar Reclamação do Consumidor no assunto do seu e-mail; caso contrário, o e-mail pode ser ignorado pela equipe Starlink.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Como o Starlink ainda está em seus estágios iniciais, é provável que ocorram problemas. Portanto, sugerimos que você não entre em pânico e aguarde o suporte do Starlink para corrigir seus problemas, se estiver tendo algum.

