Como está o aquecimento para a Copa Libertadores da América?

Expectativas para a edição de 2023 da Libertadores

A Copa libertadores da América já está quase chegando e a expectativa dos amantes de futebol já está bem alta. Ano passado o Flamengo conseguir acabar com o reinado do Palmeiras em títulos da Liberta, mas ao que tudo indica essa edição da libertadores tem de tudo para ser uma das mais disputadas de todos os tempos.

A competição começa agora no dia 27 de fevereiro, mas os times brasileiros só começam a entrar em campo no dia 22, com o Atlético Mineiro dando inicio na fase de pré libertadores.

O que faz dessa Copa Libertadores tão incrível são os reforços que cada equipe fez. O Flamengo continua muito forte fazendo ótimas contratações e simplesmente abalando o mundo do futebol com jogadores de peso como Gerson voltando ao Brasil, mas tudo promete ser muito disputado já que o River Plate conseguiu comprar novamente Nacho Fernandez.

Até mesmo a pré libertadores está com clubes fortíssimos brasileiros prontos para brigar por título. Um bom exemplo é o próprio Atlético Mineiro que está chegando com ninguém menos do que Hulk e Paulinho para essa edição. Além do galo o Fortaleza também promete ser um clube forte na competição principalmente se jogar direto contra outro clube brasileiro.

Além desses três times, o Palmeiras continua muito forte sobre o comando de Abel Ferreira que movimentou pouco o mercado, mas manteve um time muito forte. Além disso, o Furacão, o Corinthians, o Fluminense e o Internacional vão com tudo buscando a taça tendo feito reforços incríveis sem buscar astros caros no futebol Internacional.

Como estão as expectativas em odds de apostas?

A Pari Match a melhor casa de apostas do momento está fazendo especulações incríveis sobre o futebol na Libertadores da América. Os clubes brasileiros continuam como favoritos ao título principalmente o Flamengo e o Palmeiras que possuem times fortes e se reforçaram muito bem com jogadores incríveis.

Além deles, Cerro Portenõ, Boca Juniors e River Plate também estão com chances alta de sucesso nessa libertadores. De fato essa uma competição muito difícil todos os times por lá são fortes, mas ao que tudo indica esses são os com mais chances de se dar bem na competição sem ser clubes brasileiros.

Os clubes brasileiros, todos eles, apresentam chances mais altas em odds, até mesmo os times na pré libertadores são favoritos em confrontos com times estrangeiros de primeiro pote. De fato o futebol brasileiro se distanciou muito financeiramente em investimentos no mercado da bola e a tendência é que um clube brasileiro levante a taça ao fim do ano.

Essa edição da libertadores promete, mas para quem procura por prognósticos o mais indicado é confiar nos clubes brasileiros na hora de fazer uma fezinha, principalmente na pré libertadores em que eles são grande favoritos em seus primeiros confrontos, com times muito mais fracos como rivais.