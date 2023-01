Como excluir mensagens antigas no Messenger de ambos os lados permanentemente

Deseja excluir mensagens antigas de ambos os lados no Messenger? Pode haver vários motivos pelos quais alguém deseja excluir suas mensagens antigas no Messenger. Pode ser porque você pode ter enviado uma mensagem para a pessoa errada ou foi enviada uma mensagem errada que você não pretendia enviar. Seja por qualquer motivo; se você deseja cancelar o envio de mensagens antigas enviadas para alguém no Facebook por meio do aplicativo Messenger, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como excluir mensagens antigas no Messenger de ambos os lados.

Você pode excluir mensagens antigas no Messenger de ambos os lados?

Sim, o Messenger permite que você exclua mensagens antigas que você enviou para alguém. Não importa quanto tempo tenha passado desde que você enviou a mensagem, um dia, uma semana, um ano ou mais, você poderá cancelar o envio da mensagem e ela também será excluída do destinatário.

O recurso de não envio de mensagens tornou-se comum em aplicativos de mídia social hoje em dia. Quase todos os aplicativos de mídia social, incluindo Instagram, WhatsApp, Facebook e Telegram, permitem o cancelamento do envio de mensagens. Algumas mídias sociais têm um limite de tempo após o qual você não poderá cancelar o envio das mensagens, mas algumas plataformas de mídia social permitem cancelar o envio da mensagem quando você quiser. Não há limite de tempo para excluir a mensagem no Messenger; você pode excluir a qualquer momento mensagens antigas no Messenger de ambos os lados.

Maneiras de excluir mensagens antigas no Messenger de ambos os lados

Se você deseja excluir mensagens antigas no Messenger do remetente e do destinatário, siga as etapas abaixo. Observe que as etapas abaixo discutem apenas como você pode excluir as mensagens uma a uma.

Ao telefone

Abra o Mensageiro aplicativo em seu telefone. Entre na sua conta, caso ainda não o tenha feito.

Agora, abra o chat do qual você deseja cancelar o envio da mensagem.

No chat, procure a mensagem que deseja cancelar.

Toque e segure a mensagem que deseja excluir e toque em Mais (três elipses).

Na caixa de diálogo pop-up que aparece, toque em Retirar.

Você verá um prompt perguntando ‘ Para quem você deseja remover esta mensagem? ‘ Toque no Cancelar envio opção.

Observação- Se a conversa for denunciada, a mensagem ainda estará no chat mesmo quando você cancelar o envio.

No PC

Vá para o Mensageiro site no seu navegador clicando neste ligação .

Aqui, você será solicitado a entrar em sua conta. Digite suas credenciais de login e clique em Conecte-se botão. Se você já usou o messenger em seu navegador ou está conectado à sua conta do Facebook, será solicitado que você continue com essa conta.

No Mensageiro abra o bate-papo para o qual deseja cancelar o envio da mensagem.

Clique nos três pontos ao lado do bate-papo que deseja excluir e clique em Retirar.

Na janela pop-up que se abre, selecione Cancelar envio para todos e depois clique em a Retirar botão.

A mensagem agora não será enviada.

Cancelar todas as mensagens antigas do Messenger

Você não pode cancelar o envio de todas as mensagens antigas de uma só vez; não há uma maneira direta de fazer isso. Você terá que excluir manualmente as mensagens, uma a uma, seguindo as etapas acima neste artigo.

Como excluir mensagens do Messenger?

Se você deseja excluir a mensagem do seu lado, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo. Antes de continuar, observe que a mensagem não será excluída do destinatário e, depois de excluir a mensagem, você não poderá recuperá-la.

Ao telefone

Para excluir mensagens uma a uma usando o Messenger em seu telefone, siga as etapas abaixo:

Abra o Mensageiro aplicativo em seu dispositivo.

Toque no chat do qual você deseja excluir a mensagem.

Toque e segure a mensagem que deseja excluir e, em seguida, no Mais opção.

Agora, selecione o Retirar opção e, em seguida, toque em Retire para você.

Se você deseja excluir o bate-papo completo, siga as etapas abaixo-

Na página inicial do Mensageiro aplicativo, toque e segure o bate-papo que deseja excluir.

Agora, toque no Excluir opção no menu que se abre.

Você receberá um prompt de confirmação perguntando se deseja excluir a mensagem; toque em Excluir para confirmar a exclusão da mensagem.

No PC

Se você deseja excluir uma mensagem específica do bate-papo no Messenger usando seu PC, siga as etapas abaixo:

Abra o Mensageiro local na rede Internet no seu navegador.

Clique no bate-papo que contém a mensagem que você deseja excluir.

Procure a mensagem na janela de bate-papo, clique nos três pontos ao lado da mensagem que deseja excluir e clique em Retirar.

Na janela pop-up que você vê a seguir, selecione Remover para você e clique no Retirar botão para remover a mensagem.

Se você deseja excluir todas as mensagens de uma vez, siga as etapas mencionadas abaixo-

Vá para o Mensageiro local na rede Internet.

Na tela inicial, procure o bate-papo que deseja excluir.

Clique nos três pontinhos ao lado do chat e depois em Excluir bate-papo.

Você terá que confirmar a exclusão do chat; Clique em Excluir bate-papo.

Palavras Finais

É assim que você pode excluir mensagens antigas no Messenger de ambos os lados. Se você enviar uma mensagem errada para a pessoa errada, poderá desfazê-la cancelando o envio da mensagem. Você pode seguir as etapas acima neste artigo para cancelar o envio de mensagens antigas do Messenger.

