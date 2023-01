Como exibir Nintendo 3Ds na TV (2023)

O Nintendo 3DS é um console de jogos portátil desenvolvido e produzido pela Nintendo. Foi lançado pela primeira vez em 2011 e é o sucessor do Nintendo DS. O 3DS possui uma tela 3D sem óculos e uma tela 2D tradicional e possui um giroscópio e acelerômetro integrados para controle de movimento.

O console também inclui recursos de câmera, microfone e conectividade com a Internet. Ele pode jogar jogos físicos e digitais e possui uma biblioteca de mais de 1.000 títulos, incluindo franquias populares como Mario, Zelda e Pokemon. Ele também pode jogar jogos de seu antecessor, o Nintendo DS.

O que é Nintendo 3D?

Você pode assistir a jogos de vídeo em uma tela grande com Adaptador de televisão Nintendo DS. Como um console de jogos portátil, o Nintendo 3DS pode ser definido como um produto Nintendo. Sem a necessidade de acessórios adicionais ou óculos 3D, ele pode exibir efeitos 3D estereoscópicos.

Como exibir Nintendo 3Ds na TV

Existem algumas etapas que você pode tentar para exibir o 3ds na TV; portanto, vamos verificá-los:

Adquira um adaptador de Nintendo 3DS para TV: Vários adaptadores disponíveis no mercado permitem que você conecte seu Nintendo 3DS para sua TV. Esses adaptadores geralmente vêm com um cabo que se conecta à porta de carregamento do 3DS e outro cabo que se conecta à porta HDMI da TV. Conecte o adaptador ao seu 3DS: Conecte o cabo do adaptador na porta de carregamento do seu 3DS. Certifique-se de que o adaptador esteja conectado firmemente ao 3DS. Conecte o adaptador à sua TV: Conecte a outra extremidade do cabo do adaptador na porta HDMI da sua TV. Certifique-se de que o adaptador esteja conectado firmemente à TV. Por favor, ligue sua TV e configure-a para a entrada correta: Mude a entrada da sua TV para a porta HDMI à qual o adaptador está conectado. Ele permitirá que você veja a imagem do seu 3DS na TV. Ligue seu 3DS: Pressione o botão liga/desliga no seu 3DS para ligá-lo. Agora você deve ver a tela 3DS na sua TV. Ajuste as configurações: Você pode ajustar as configurações do monitor dependendo do adaptador adquirido. Isso pode incluir a alteração da resolução ou da proporção. Divirta-se com seus jogos: Agora você pode curtir seus jogos 3DS em uma tela maior. Lembre-se de que alguns jogos podem não ser compatíveis com esta configuração e podem não ser exibidos corretamente na TV.

Também é possível conectar um 3DS para TV. Você precisará de um cabo especial chamado Nintendo 3DS XL/LL TV Connector Cable, que pode ser adquirido no site oficial da Nintendo ou em revendedores terceirizados. Depois que o cabo estiver conectado, você pode selecionar a opção de saída da TV nas configurações do 3DS e a exibição do 3DS será espelhada na tela da TV. Observe que isso funciona apenas para os modelos 3DS XL e LL, não para os modelos 3DS ou 3DS XL originais.

Benefícios de 3Ds para adaptador de TV

Experiência de jogo aprimorada: o 3D para TV O adaptador permite que os jogadores conectem seu console 3Ds a uma TV e joguem em uma tela maior. Ele aprimora a experiência de jogo e a torna mais envolvente. Jogos compartilhados: Com o adaptador, vários jogadores podem jogar juntos na mesma TV, tornando-se uma ótima opção para festas e reuniões familiares. Melhor visibilidade: Jogar em uma TV geralmente oferece melhor visibilidade do que jogar em um dispositivo portátil menor, facilitando a localização de inimigos e a navegação pelos níveis. Maior duração da bateria: Usar o adaptador para jogar em uma TV em vez do dispositivo portátil pode ajudar a economizar bateria, permitindo que os jogadores joguem por períodos mais longos sem recarregar. Melhor qualidade de áudio: Jogar em uma TV permite que os jogadores experimentem uma melhor qualidade de áudio, já que os alto-falantes da TV são geralmente maiores e mais potentes do que os de um dispositivo portátil. Conveniência: o 3D para TV O adaptador é uma maneira conveniente de jogar em uma tela maior sem a necessidade de consoles ou dispositivos de jogos adicionais. Custo-beneficio: Este adaptador é uma solução econômica para desfrutar de jogos em uma tela grande sem comprar um console de jogos separado.

Como faço para conectar meu 3DS ao WiFi?

Ligue seu 3DS e vá para o menu inicial. Selecione os “Configurações do sistema” ícone e, em seguida, selecione “Configurações da Internet.“ Selecione “Configurações de conexão” e “Nova Conexão.“ Selecione “Procurar um ponto de acesso” e aguarde o 3DS procurar redes disponíveis. Selecione a rede à qual deseja se conectar e digite a senha, se solicitado. Aguarde o 3DS se conectar à rede e selecione “Conexão de teste” para garantir que tudo esteja funcionando corretamente. Quando a conexão for bem-sucedida, selecione “OK,” e seu 3DS agora estará conectado à internet.

Quais TVs são compatíveis com a Nintendo?

As TVs compatíveis com o Nintendo 3DS incluem:

TVs LCD com entrada de vídeo composto TVs de plasma com entrada de vídeo composto TVs CRT com entrada de vídeo composto HDTVs com uma entrada de vídeo composto Projetores com entrada de vídeo composto TVs portáteis com entrada de vídeo composto

Observação: É importante verificar o 3DS Nintendo e o manual da TV para garantir a compatibilidade. Além disso, usar um cabo HDMI pode melhorar a qualidade do vídeo.

Como gravar a jogabilidade do Nintendo 3DS sem uma placa de captura

Instale um software de gravação de tela em seu computador, como OBS (Open Broadcasting Software) ou Bandicam. Conecte seu Nintendo 3DS ao computador usando um cabo USB. Abra o software de gravação de tela e selecione seu Nintendo 3DS como fonte de gravação. Defina a área de gravação para capturar a tela inteira do seu 3DS. Inicie a gravação e comece a jogar no 3DS. Quando terminar, pare a gravação e salve o arquivo em seu computador. Você pode editar e enviar as imagens gravadas para o YouTube ou Twitch.

Observação: A qualidade de gravação pode não ser tão boa quanto a de um cartão de captura, mas é uma alternativa econômica.

Conclusão

Esperamos que você tenha gostado desta postagem no blog sobre como exibir Nintendo 3Ds na TV. Deixe esta postagem do blog ser o seu guia se você não tiver certeza de como exibir seus Nintendo 3Ds na TV. Sabemos que a Nintendo 3D para TV é uma preocupação comum para pessoas que querem começar a jogar com seus filhos, mas não sabem como. Você descobrirá como fazer isso facilmente com as informações fornecidas nesta postagem do blog.

