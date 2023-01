como fazer empréstimo pessoal no banco digital

O Nubank é um banco digital que oferece aos seus clientes diversos serviços financeiros. O empréstimo pessoal é um dos recursos oferecidos. Em poucos minutos a operação pode ser realizada e será disponibilizada a tabela de parcelas e juros ao usuário.

O empréstimo pessoal é uma forma de crédito cedida a clientela que se encontra endividada. Quando solicitado com consciência pode ser uma boa forma de sair de dívidas. Como toda forma de crédito a função deve ser utilizada com responsabilidade. O pagamento precisa ser realizado em dia para não ter cobranças de taxas de juros e acabar prejudicando ainda mais o cliente.

Para dispor ao cliente um maior tempo para uma reorganização financeira e uma forma de pagamento de acordo com o seu perfil, assim conseguindo quitar o crédito, o Nubank passou a disponibilizar empréstimo pessoal com prazo de 90 dias para o início do pagamento.

Se o cliente solicitar o empréstimo entre o final de dezembro e início de janeiro ele começará a pagar suas parcelas apenas em abril de 2023. Além disso, o crédito pode ser parcelado em até 24 vezes.

Taxa de juros cobrada pelo empréstimo pessoal Nubank

A taxa de juros referente a opção varia de acordo com o perfil financeiro de cada cliente analisado pelo banco. A tributação também inclui IOF, seguros e demais registros presentes no contrato.

O valor da taxa do imposto de operações financeiras ao empréstimo pessoal Nubank é de 0,38% em cima do valor total solicitado mais 0,0082% por dia conforme o prazo de pagamento pretendido.

Para pagamento das parcelas pode ser ativado o débito automático. Assim, se no dia de vencimento o valor total estiver disponível será descontado automaticamente da conta Nubank do usuário.

Um dos grandes benefícios do empréstimo pessoal do Nubank é que se o cliente pagar a fatura antes da data de vencimento é ganho um desconto no valor da parcela, mas se acontecer algum atraso de pagamento, é cobrado 2% de multa fixa de juros.

Como solicitar o empréstimo pessoal Nubank?

A solicitação do empréstimo pessoal pode ser feita em minutos de forma totalmente digital por clientes que já possuem conta ou cartão de crédito Nubank. Quem tiver a opção disponível, verá a seleção na tela inicial do banco.

Abaixo estão os passos para obter a forma de crédito oferecida pelo banco.

Abra o aplicativo na tela inicial; No final da tela inicial clique em “empréstimos”; Clique em “novo empréstimo” e descreva o porquê deseja solicitar essa função; Faça uma simulação do valor e em quantas parcelas deseja realizar o empréstimo; Digite o número de parcelas e a melhor data para realizar o pagamento todo mês; Após verificar e concordar com as condições e valores, basta confirmar a operação.

Com a confirmação do empréstimo pessoal, em minutos o valor solicitado será transferido para sua conta Nubank e estará disponível para seu uso como desejado.

É importante lembrar que a função de empréstimo pessoal deve ser feita de acordo com seu perfil e condição financeira para que não tenha problemas com o decorrer do pagamento e acabe tornando a dívida ainda maior.