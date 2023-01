Como fazer hard reset/reset de fábrica HP Laptop Windows 7/8/10/11

Os laptops HP vêm com partições de recuperação, também conhecidas como discos de redefinição de senha HP, que acompanham o Windows 7 e sistemas operacionais posteriores. Você pode pensar nisso como um disco de backup que executa as mesmas funções de um disco de restauração.

Existem vários recursos e funções fornecidos pelo HP Recovery Manager, que normalmente são instalados nessa partição de recuperação. Se você está procurando uma maneira fácil de redefinir as configurações do seu laptop HP sem usar um disco de restauração, procure um guia que o ajudará a saber como redefinir/redefinir a configuração original do seu HP.

Por que os laptops precisam de um hard reset?

Quando você Redefinir um laptop HP, seu estado é revertido para aquele em que foi enviado pelo fabricante. Portanto, ele apaga tudo, incluindo aplicativos, perfis de usuário e configurações. É útil realizar uma reinicialização completa antes de vender um computador, smartphone ou tablet para excluir todos os dados contidos nele.

Como redefinir o laptop HP facilmente no Windows 11/10: redefinição de fábrica

aqui está como resetar notebook hp usando as configurações do Windows

Os laptops HP podem ser redefinidos de fábrica usando o aplicativo Configurações do Windows, mas seu computador deve ser capaz de inicializar e funcionar normalmente para que isso funcione. Confira a próxima seção para laptops que não funcionam bem o suficiente para usar as Configurações.

Conecte seu laptop para não ficar sem energia ao redefini-lo. Selecione Configurações no menu Iniciar. Clique no resultado da pesquisa para Redefinir este PC na caixa de pesquisa Configurações. Para redefinir este PC, clique em iniciar no topo da página. Você pode clicar Mantenha meus arquivos ou Remova tudo na página Escolha uma opção. Se você planeja se livrar do computador, remova tudo dele. Se você ainda tiver dúvidas sobre como redefinir seu laptop, continue a respondê-las. Você será solicitado a escolher entre os dois se optar por instalar o Windows localmente em vez de baixá-lo da nuvem. Seu laptop precisará de 4 GB de espaço de armazenamento para baixar a versão em nuvem, que estará mais atualizada. Para redefinir este PC, clique em Redefinir

Agora você pode relaxar e esperar. Pode levar algum tempo para a reinicialização ser concluída.

Como usar a recuperação do Windows para redefinir as configurações de fábrica do seu laptop HP

Apesar das dificuldades para inicializar seu laptop HP ou de não conseguir acessar o aplicativo Configurações, você ainda pode redefinir seu computador. Na maioria dos casos, você poderá usar o modo de recuperação do Windows para redefinir o laptop, que pode ser acessado pelo modo de segurança do Windows.

Desligue o computador. Em seguida, verifique se o laptop está conectado à alimentação CA antes de desconectar quaisquer dispositivos externos, como impressoras USB e unidades de memória USB. Então, uma vez que o laptop foi ligado, pressione F11 repetidamente até Recuperação do sistema foi iniciado. Escolher Solução de problemas na tela de opções. Então clique Redefinir este PC . Escolha para Mantenha meus arquivos ou Remova tudo com base na sua preferência. Certifique-se de remover tudo do computador ao se livrar dele. Pode haver uma tela solicitando o ID da chave de recuperação. A menos que este laptop funcione corretamente, você provavelmente terá que usar outro dispositivo para encontrar a chave. Para iniciar a reinicialização, clique em Redefinir .

Agora você deve ser capaz de redefinir seu laptop. Pode levar algum tempo para concluir isso.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Qual é a melhor maneira de forçar meu laptop a redefinir as configurações de fábrica?

É possível forçar uma redefinição de fábrica em seu laptop de algumas maneiras. Na maioria dos laptops, há uma partição de recuperação integrada. Isso pode ser feito inicializando na partição de recuperação e seguindo os prompts.

Você também pode usar um CD/DVD inicializável ou uma unidade USB. Para usar este método, é necessário ter uma cópia do sistema operacional Windows no disco ou unidade. Depois de desenvolver a mídia inicializável, tudo o que você precisa fazer é inseri-la no computador e seguir as instruções.

O que é a tecla F11 em um laptop HP?

Os fabricantes de computadores HP, Dell ou Lenovo definem F11 como uma chave especial para recuperar seu computador (PCs, notebooks, desktops) de volta às configurações padrão quando ele é corrompido por problemas de hardware ou software.

Conclusão

Então isso é como fazer hard reset/reset de fábrica em seus laptops HP. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

