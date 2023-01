Como iniciar os estudos para o ENEM desse ano

Para quem está cursando o último ano do ensino médio, já deve estar na expectativa para o ENEM 2023. Afinal, esse é a prova que abre as portas para quem deseja ingressar em uma Universidade.

Para garantir uma boa colocação, o ideal é se preparar com antecedência para as provas que normalmente acontecem mais pro final do ano. Aliás, vale lembrar que o ENEM é uma prova avaliativa e não classificatória.

Outro destaque para essa prova é a chance de conseguir uma bolsa de estudos para realização de um curso superior. Além disso, obter uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio também oferece a oportunidade de estudar fora do Brasil. Pois, algumas universidades, como as de Portugal, por exemplo, aceitam esse método como parte da inscrição.

Sendo assim, quer saber mais detalhes sobre o ENEM? Então, não deixe de nos acompanhar até o final e confira como iniciar os estudos.

Saiba como iniciar os estudos para o ENEM

Em contrapartida podemos dizer que o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM não é obrigatório. No entanto, a realização dessa prova é muito importante. Ainda mais, para quem vai seguir com os estudos, em busca de mais oportunidades no mercado de trabalho.

Dessa maneira, não há como negar que quem deseja ter uma boa nota, precisa se dedicar. Isto é, começar com uma boa rotina de estudos e muita dedicação do estudante, é essencial. Contudo, é comum que muitos não saibam por onde começar e ficam perdidos no meio do caminho.

Assim, uma dica muito importante é, saber as disciplinas que são cobradas nas avaliações. Então, para te ajudar, nós diremos o que você precisa estudar para garantir uma boa prova.

As matérias exigidas para o ENEM são essas a seguir: Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática, Língua Portuguesa e Língua Estrangeira, Redação, Educação Física, Artes e Tecnologias da Informação e Comunicação.

Confira algumas dicas para dar início aos seus estudos para o ENEM

Uma dica muito importante para iniciar os estudos para o ENEM 2023 é definir um local adequado. Afinal, a concentração é essencial para ajudar a fixar os conteúdos em sua mente.

Ou seja, não dá simplesmente para conciliar estudos e tv por exemplo. Na verdade, o ideal é se desligar de tudo por alguns momentos e focar apenas nos estudos. Portanto, otimize um espaço que melhor lhe agrada e mantenha a organização.

Afinal de contas, nada mais irritante do que começar a estudar e não ter em mãos os materiais necessários. Por isso, tenha sempre o que precisar à disposição, desde livros, folhas de rascunho até uma garrafa de água.

Crie um cronograma de estudos

Agora que você já separou um espaço tranquilo e bem organizado, a dica é criar um cronograma de estudos para facilitar. Pois, desse modo, fará render melhor o aprendizado e realizar a prova do ENEM com mais facilidade.

Como são várias matérias aplicadas na prova, ou seja, que vão das mais básicas como português e matemática até às mais avançadas como sociologia. Dessa forma, o ideal é separar os horários disponíveis e fazer uma lista para cada disciplina.

Assim você não esquecerá de nenhuma matéria. Consequentemente, a cada dia terá um tempo para se dedicar a cada uma delas. No entanto, se você notar mais dificuldade em algum tema, por exemplo, pode abrir uma exceção para um reforço.

Aliás, este método é muito eficaz e vem sendo cada vez mais utilizado pelos estudantes que prestarão o ENEM.

Dê atenção a redação ao iniciar os estudos para o ENEM

Estudar para o ENEM é muito importante, pois como já dissemos anteriormente ele é a porta de entrada para as grandes universidades. Por isso, não deixe essa excelente oportunidade passar.

A propósito, vale ressaltar que uma das maiores preocupações é a redação. Então, não é para menos, pois ela pode ser o diferencial que faltava na sua pontuação.

Portanto não tenha medo e sim dedicação com ela. Isto é, reforce o treinamento, leia bastante as atualidades do momento. Afinal de contas, geralmente os temas cobrados se relacionam ao que está em alta no Brasil e no mundo. Então, leia os principais jornais nacionais e internacionais.

Uma boa opção é fazer pelo menos uma redação por semana. Em seguida, pesquise e procure por temas anteriores cobrados no ENEM e faça sua própria redação. Com isso, você ganhará prática e mais habilidade.

Agora que você já sabe como iniciar os estudos para o ENEM 2023, é só pôr em prática tudo o que ensinamos e garantir um bom resultado.