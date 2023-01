Como instalar o Google Play Store em um Amazon Fire Tablet (2023)

Fire Tablets são tablets econômicos da gigante do comércio eletrônico Amazon. Eles vêm no segmento econômico e são os preferidos dos alunos simplesmente para navegação e consumo de conteúdo. O Amazon Fire Tablet é alimentado pelo Fire OS, um sistema operacional personalizado desenvolvido pela Amazon. Como o Amazon Fire Tablet não funciona no Android, você não encontrará o Google Apps pré-instalado. Você também estará limitado à Amazon App Store no Fire Tablet.

A Google Play Store está ausente no Fire Tablet, assim como todos os outros Google Apps. Embora exista a Amazon App Store na guia Fire, é uma espécie de truque para a guia. Você não terá tantos aplicativos quanto a Google Play Store na Amazon App Store; alguns aplicativos básicos também podem estar faltando. Está tudo bem no Fire Tablet, considerando o orçamento, exceto pela indisponibilidade do Google Apps.

Felizmente, encontramos uma solução alternativa que permite instalar o Google Play Store no Amazon Fire Tablet. Este guia ajudará você a instalar a Play Store no Fire Tablet.

O que saber antes de continuar com o guia?

Há certas coisas que você deve saber antes de instalar o Google Play Store em seu tablet Fire. Embora você possa instalar o Google Play Store em seu tablet, haverá certas limitações para quais aplicativos você pode instalar e quais não.

Alguns aplicativos não serão instalados no tablet por meio da Google Play Store. Embora existam muitos aplicativos na Google Play Store , isso não significa que todos os aplicativos podem ser instalados em seu dispositivo. Por exemplo, qualquer aplicativo que use dados de GPS não será instalado.

Alguns aplicativos instalados da Play Store podem não funcionar com o serviço de assinatura Amazon Kids+.

Além disso, o Google Family Link não funciona no Amazon Fire Tablet. O Google Family Link oferece algum controle parental, mas não funcionará em Amazon Fire Tablet. Agora você deve instalar o Google Play Store na guia Fire se for dar a seus filhos.

Pré-requisitos para instalar o Google Play Store On Fire Tablet

Existem certos pré-requisitos que você deve atender. Isso é para garantir que a instalação ocorra sem problemas.

Você deve ter uma conexão de internet ativa. É porque você terá que baixar alguns arquivos da internet.

Certifique-se de que seu dispositivo esteja carregado em até 85%, para que não fique sem bateria durante o processo.

Remova o cartão SD do tablet se estiver usando um. É porque o processo apagará os dados do cartão SD; você pode inseri-lo de volta quando o processo estiver concluído.

Você terá que ativar a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Discutiremos como você pode fazer isso no guia a seguir.

Se você deseja instalar a Play Store, deve ter um Amazon Fire Tablet de 7ª geração ou mais recente. As etapas que mencionaremos adiante funcionam para Fire HD 8, Fire HD 10 e todos os tablets Fire de 7ª geração e mais recentes.

Você precisa ter uma Conta do Google para fazer login na Play Store depois de instalá-la.

Instale a Google Play Store no Amazon Fire Tablet

Agora que você sabe tudo sobre como instalar a Play Store no Fire Tablet, incluindo os pré-requisitos, pode continuar com o guia. Siga as etapas abaixo para instalar o Google Play Store no Amazon Fire Tablet-

Ativar instalação de fontes desconhecidas

A primeira coisa que você terá que fazer é habilitar a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas. Isso é necessário, pois você precisará instalar os aplicativos que baixou do navegador. Para ativar a instalação de fontes desconhecidas, siga as etapas abaixo:

Abra o Configurações no seu tablet.

Aqui, vá para Segurança e privacidade.

Agora toque em aplicativos de fontes desconhecidas .

Agora, toque em Silk BrowserName pois você baixará e instalará os aplicativos do Silk Browser.

Ative a alternância ao lado de Permitir desta fonte para habilitar a instalação de fontes desconhecidas.

Baixar aplicativos necessários

Depois de habilitar a instalação de fontes desconhecidas, você pode passar para a próxima etapa, que é baixar todos os aplicativos necessários. Você terá que baixar o Google Account Manager, Google Services Framework, Google Play Services e Google Play Store. Aqui, o Google Services Framework, o Google Account Manager e o Google Play Service fornecem as estruturas para o funcionamento adequado da Google Play Store.

Antes de prosseguir, você deve saber qual Fire Tab você possui e em qual versão do Fire OS ele é executado. Para saber qual Fire Tablet você possui, siga as etapas abaixo:

Vá para o Configurações aplicativo em sua guia Fire.

Aqui, toque em Opções do dispositivo e depois Sobre o Fire Tablet.

Isso mostrará qual modelo de tablet você possui.

Para ver qual versão do Fire OS está em execução no seu tablet, siga as etapas abaixo:

Abrir Configurações e depois toque em Opções do dispositivo .

Toque em Atualizações do sistema para verificar qual versão do Fire OS você está usando.

Você pode baixar os aplicativos nos links abaixo fornecidos-

Gerente de contas do Google

Estrutura de Serviços do Google

Google Play Services

Observação- Não baixe a versão beta dos APKs listados nos sites.

Loja de aplicativos do Google

Instalando os APKs

Depois de baixar os APKs em seu tablet, você deve instalá-los. Existe uma ordem de instalação dos APKs, que você deve seguir se quiser instalar o Google Play Store no seu Fire Tab. Você precisa instalar os APKs na seguinte ordem:

Estrutura de Serviços do Google

Gerente de contas do Google

Serviços do Google Play

Loja de aplicativos do Google

Falando sobre a ordem de instalação pelo nome do arquivo, você deve instalar os arquivos na seguinte ordem-

com.google.gsf.login

com.google. Android.gsf

com.google.android.gms

com. Android.vending

Para instalar os APKs, siga as etapas abaixo-

Abra o Gerenciador/Explorador de Arquivos na guia Fogo.

Agora, vá para o local onde os arquivos foram baixados.

Aqui, toque no com.google.gsf.login Arquivo.

Agora, siga as instruções na tela para instalar o APK em seu dispositivo.

Faça o mesmo para os outros arquivos na ordem acima, ou seja, com.google. Android.gsf , com.google. Android.gms e então com.android.vending

Depois de instalar todos os APKs acima, reinicie o dispositivo.

Entrar na Play Store

Agora que você instalou os APKs em seu dispositivo, pode fazer login na Google Play Store e usá-la para instalar aplicativos em seu dispositivo. Dada a seguir são as etapas para fazê-lo-

Abra a App Drawer no seu tablet.

Na lista de aplicativos, procure por Loja de aplicativos do Google e abra-o. Não abra nenhum outro aplicativo do Google Play.

Isso levará você ao Gerenciador de contas do Google. Aqui você terá que fazer login na sua conta do Google.

Depois de fazer login na sua Conta do Google, você será direcionado para a tela inicial da Google Play Store.

Agora você pode baixar e instalar os aplicativos da Google Play Store.

Palavras Finais

O guia acima menciona um processo passo a passo completo para instalar o Google Play Store no Amazon Fire Tablet. Se você deseja a Play Store no seu Fire Tablet, siga as etapas mencionadas acima. Esperamos que este artigo tenha ajudado você com o que você estava procurando e, se achar este guia útil, informe-nos na seção de comentários abaixo.

